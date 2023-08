Spinnen lösen Panik in Bosau aus - und einen Polizeieinsatz Stand: 16.08.2023 12:51 Uhr Eine Frau hat in Panik vor Spinnen so laut geschrien, dass Passanten von einem Notfall ausgingen und die Polizei alarmierten. Die Beamten verschafften sich Zugang zur Wohnung.

Am Dienstag gegen 23 Uhr sei der Notruf eingegangen, schreibt die Polizeidirektion Lübeck. Die Anrufer hätten vermutet, dass Schlimmes in dem Appartementhaus am Großen Plöner See passiere. Eine Funkstreife aus Eutin (Kreis Ostholstein) kam zunächst nicht ins Gebäude, bekam aber von einem Nachbarn einen Schlüssel.

Mehrere Spinnen sorgten für Panik

Die Bewohner seien verwundert gewesen über den Besuch der Polizei. Die Beamten haben dann schnell die tatsächliche Lage erkannt, berichtet ihre Pressestelle: Die 20-Jährige habe mehrere Spinnen in der Wohnung entdeckt und war in Panik geraten. Als die Beamten eintrafen, war diese vorüber. Und, Zitat Pressestelle: "Da sich das achtbeinige polizeiliche Gegenüber mutmaßlich unbeeindruckt von Platzverweisen oder Ähnlichem gezeigt hätte, verzichtete die Streife auf weitere Maßnahmen."

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.08.2023 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Ostholstein