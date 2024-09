Stand: 10.09.2024 10:11 Uhr Sperrung an der A1-Anschlussstelle Jahnshof

Die Bauarbeiten an der A1 schreiten voran. Ab Dienstag wird an der Anschlussstelle Jahnshof im Kreis Ostholstein gearbeitet, wie die Autobahn GmbH mitteilte. Autofahrer müssen sich auf Einschränkungen einstellen. Ab 9 Uhr wird die Ausfahrt Oldenburg in Holstein in Richtung Süden gesperrt. Die Sperrung soll bis 13 Uhr andauern. Eine Umleitung ist eingerichtet. Das Auffahren auf die Autobahn bleibt möglich.

