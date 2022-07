Sommerhitze im Norden: So kühlt sich Schleswig-Holstein ab Stand: 19.07.2022 17:02 Uhr Der Sommer zeigt, was er kann und die Sonne heizt uns ordentlich ein. Vielerorts stieg die Temperatur bei uns über 30 Grad. Wir waren auf der Suche nach kühlen Orten in Schleswig-Holstein.

Wer auf Helgoland wohnt, hatte Glück. Auf der Insel lag die Höchsttemperatur heute bei angenehmen 24 Grad. Ansonsten kletterten die Temperaturen im Land nahezu überall auf 30 Grad und mehr. Schatten, kühle Getränke und Eiscreme waren noch begehrter, als an anderen Sommertagen.

Abkühlung mit Gottes Segen

In der St. Nikolai Kirche am Alten Markt in Kiel weht Besucherinnen und Besuchern jedenfalls schon beim Betreten ein kühler Luftzug entgegen. Beinahe etwas zu frisch, findet Pastorin Maren Schmidt. Sie schätzt die gefühlte Temperatur auf gerade ein 15 Grad. "Ich habe meine Jacke immer dabei. Wenn man den ganzen Tag hier ist, da merkt man irgendwann - hier drinnen ist der Hochsommer nicht angekommen", sagt die Pastorin. An einem Tag wie heute sei das allerdings auch sehr angenehm.

Weitere Informationen Zehn Tipps gegen Hitze Bei Temperaturen ab 30 Grad fühlen sich viele Menschen nicht mehr wohl. Diese Tipps helfen, die Hitze besser zu ertragen. mehr

Ein kühler Museumskeller

Keine 200 Meter weiter fliegt ein ganzer Schwarm Möwen schreiend in der heißen Luft über dem Stadt- und Schifffahrtsmuseum Warleberger Hof in Kiel. Ist das Museum ideal, um sich nicht nur etwas weiterzubilden, sondern auch um sich abzukühlen? Museumsaufseher Christoph Schulte rät Besucherinnen und Besucher da zu einem Abstecher in den Gewölbekeller.

"Ich denke mal wir haben irgendwas um die 20 Grad hier unten. Also wesentlich kühler als draußen", sagt Schulte. Außerdem sei der Eintritt frei und momentan könne man sich sogar noch drei Ausstellungen erleben - zur älteren Stadtgeschichte, zum touristischen Stadtimage im Wandel und zu Werbebildern der Passagierschifffahrt.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 19.07.2022 | 19:30 Uhr