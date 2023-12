So bereiten sich die Einsatzkräfte in SH auf Silvester vor Stand: 29.12.2023 15:10 Uhr Schleswig-Holsteins Einsatzkräfte stellen sich zur Silvesternacht gut auf. Sie rechnen mit mehr Einsätzen als sonst, zum Beispiel durch Unfälle mit Feuerwerk oder Böllern.

Viele Freiwillige Feuerwehren im Land feiern den Jahreswechsel in ihren Gerätehäusern, bei Kartoffelsalat und Kindersekt, um so schneller ausrücken zu können. Das teilten viele Wehren auf Nachfrage von NDR Schlesig-Holstein mit. Viele Rettungsleitstellen, zum Beispiel in Flensburg, stocken für die Silvesternacht zudem personell auf. Denn Notrufe über die 112 liefen dann noch mehr auf als sonst.

Mehr Personal, mehr Rettungswagen

Bei der Rettungsdienstkooperation Schleswig-Holstein, die in fünf Kreisen im Land den Rettungsdienst stellt, sei man gut vorbereitet. Man halte in einigen Orten, wie in Glückstadt (Kreis Steinburg) oder Wedel (Kreis Pinneberg), mehr Rettungswagen vor, so ein Sprecher. Die Berufsfeuerwehr in Lübeck hält auch drei zusätzliche Rettungswagen bereit, in Kiel ist eine zusätzliche Drehleiter für den Ernstfall vor Ort. Die Wachen seien aber auch darauf vorbereitet, Wagen zusammenzuziehen, um bei möglichen größeren Unfällen oder Bränden schnell und effektiv helfen zu können, so die Rettungsdienstkooperation SH.

Freundlichkeit und Respekt können Einsatzkräfte entlasten

Die Polizei appelliert an die Bevölkerung, vorsichtig mit Feuerwerk umzugehen und sich den Einsatzkräften gegenüber respektvoll zu verhalten. Diese ermöglichten schließlich das friedliche, gemeinsame Feiern, sagte Landespolizeisprecher Dennis Schneider: "Die Einsatzlast ist schon groß genug. Daher ist es wichtig, da ein Stück weit Entlastung zu bekommen."

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 29.12.2023 | 14:00 Uhr