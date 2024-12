Silvester-Feuerwerk 2024 in SH: Wo Sie es gut angucken können Stand: 19.12.2024 16:14 Uhr Zu Silvester gehört in Schleswig-Holstein traditionell ein buntes Feuerwerk. Wir haben Ihnen geeignete Spots für die Neujahrsnacht zusammengestellt.

von Lisa Pandelaki

Von der Nordsee- zur Ostseeküste - überall in Schleswig-Holstein wird es in der Silvesternacht 2024 wieder farbenfroh am Himmel zugehen. Besonders rund um die Lübeck Bucht gibt es in diesem Jahr viele Feiern mit offiziellen Feuerwerken.

Fast jeder Punkt am Wasser bietet deshalb einen guten Ausblick auf das bunte Spektakel und die Spiegelung im Wasser. Aus Umwelt- und Tierschutzgründen sind Feuerwerkskörper allerdings nicht überall gestattet.

Flensburg, Kiel, Lübeck - und mehr: Spots an der Ostseeküste

Großenbrode (Kreis Ostholstein): Um 18 Uhr startet Großenbrode (Kreis Ostholstein) bereits ein Kinderfeuerwerk für alle, die es nicht bis Mitternacht aushalten. Um 24 Uhr startet das Höhenfeuerwerk mit Musik auf der Seebrücke. Adresse: Promenade, 23775 Großenbrode

Heiligenhafen (Kreis Ostholstein): Auch Heiligenhafen beginnt die Feierei zum Jahreswechsel mit einem Kinderfeuerwerk um 18 Uhr. Um Mitternacht erstrahlt dann das große Feuerwerk über dem Binnensee. Gäste und Anwohner werden gebeten auf eigenes Feuerwerk zu verzichten. Adresse: Pavillon am Binnensee, 23774 Heiligenhafen

Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein): Viele Menschen feiern jedes Jahr bei der Strandparty der Timmendorfer Strand Niendorf Tourismus GmbH. Um Mitternacht gibt es dort vom Strand aus den perfekten Blick auf das Feuerwerk. Adresse: Strandstraße 121, 23669 Niendorf/Ostsee

Lübeck-Travemünde: Bereits seit zwei Jahren gibt es hier kein offizielles Feuerwerk des Tourist-Services mehr. Doch einige Hotels wie beispielsweise das Atlantic Grand Hotel, veranstalten für ihre Gäste ein Feuerwerk im Hotelgarten direkt an der Strandpromenade. Adresse: Strandpromenade, 23570 Travemünde

Kiel: In der Landeshauptstadt gibt es kein offizielles Feuerwerk, doch traditionell versammeln sich viele Kielerinnen und Kieler rund um die Förde, um ihre Raketen und Knaller zu zünden. Gute Aussicht auf das Spektakel bietet beispielsweise die Reventloubrücke am Westufer. Adresse: Reventloubrücke, 24105 Kiel

Laboe (Kreis Plön): Den besten Blick auf den bunten Himmel bekommt man in Laboe auf der Strandpromenade. Auch das Feuerwerk in Kiel lässt sich von hier aus gut betrachten. Adresse: Strandpromenade, 24235 Laboe

Flensburg: In Flensburg ist der Hafen das Zentrum des Silvestergeschehens. Eine gute Sicht gibt es vom Nordermarkt oder der Marienstraße aus. Aber auch von etwas weiter außerhalb entlang der Förde lässt sich ein guter Blick auf das Feuerwerk genießen.

Glücksburg (Kreis Schleswig-Flensburg): Wer es nicht ganz so trubelig und laut mag, ist Silvester gut in Glücksburg aufgehoben. Auf der Halbinsel Holnis darf kein eigenes Feuerwerk gezündet werden, dafür bietet sich ein traumhafter Blick auf die Feuerwerke unserer dänischen Nachbarn.

Sylt, St. Peter-Ording und mehr: Feuerwerk-Spots 2024 an der Nordseeküste

St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland): Auf der Erlebnispromenade wird es auch in diesem Jahr wieder eine nachhaltige Pyroshow geben, um das neue Jahr zu begrüßen. Adresse: Erlebnispromenade, 25826 St. Peter-Ording

Helgoland (Kreis Pinneberg): Auch auf der Hochseeinsel Helgoland steigen um Mitternacht die Raketen in den Himmel. An den Landungsbrücken wird kurz nach Mitternacht das offizielle Feuerwerk gezündet. Der besten Blick darauf bietet sich von der Falmkante aus.

Sylt, Hörnum (Kreis Nordfriesland): Auf Sylt ist privates Feuerwerk auch an Silvester untersagt. Um Mitternacht wird aber am Hafen ein professionelles Höhenfeuerwerk gezündet. Den besten Blick darauf gibt es vom Oststrand aus.

Sylt, Wenningstedt (Kreis Nordfriesland): Ohne Feuer, aber ebenso bunt – an der Kliffmeile in Wenningstedt (Sylt) findet auch in diesem Jahr wieder eine multimediale Lasershow mit musikalischer Untermalung statt.

