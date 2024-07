Stand: 08.07.2024 16:09 Uhr Seltene Vogelart in Naturschutzgebiet Höltigbaum entdeckt

Erstmals haben Naturschützer vom NABU drei Bruten vom sogenannten Wendehals im Naturschutzgebiet Höltigbaum (Kreis Stormarn) entdeckt. Das sei ein bemerkenswerter Erfolg für die lokale Naturschutzarbeit, erklärte ein Sprecher. Der Wendehals aus der Familie der Spechtvögel stehe nämlich auf Platz 3 der Roten Liste bedrohter Vogelarten in Deutschland. Vor zwei Jahren gab es laut NABU nur zwei Brutpaare in ganz Schleswig-Holstein, auch in den Jahren zuvor seien es maximal 5 bis 10 gewesen.

Das liege vor allem am Verlust ameisenreicher, nährstoffarmer Wiesen, so der Experte. Der seltene Vogel spürt hüpfend am Boden Ameisen auf, die er dann mit seiner langen, klebrigen Zunge aufnimmt. Um den Wendehals zu schützen, hat der NABU im April 20 Nisthilfen im Höltigbaum installiert.

