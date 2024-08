Stand: 07.08.2024 09:30 Uhr Segelyacht brennt auf Ostsee - drei Personen im Krankenhaus

Auf der Ostsee, etwa zwei Kilometer vor der Schleimündung, hat es am Dienstagnachmittag auf einer Segelyacht gebrannt. Seenotretter brachten drei Personen in Sicherheit, darunter ein vierjähriges Mädchen, berichtet die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS). Alle hatten möglicherweise Rauch eingeatmet und wurden deshalb ins Krankenhaus gebracht. Auch ein Hund war an Bord. Die Segler hatten den Brand im Maschinenraum mit einem Handfeuerlöscher selbst unter Kontrolle bekommen. An der Aktion beteiligt waren die Rettungsschiffe aus Maasholm und Olpenitz (beide Kreis Schleswig-Flensburg).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.08.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Schleswig-Flensburg