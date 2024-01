Segeberger Forst: Wolfsfamilie tappt in Fotofalle Stand: 29.01.2024 16:39 Uhr Der Nachwuchs des im Segeberger Forst lebenden Wolfspaars wächst sichtlich. Das zeigt ein aktuelles Bild einer Fotofalle mit insgesamt sechs fast ausgewachsenen Wölfen.

Wieder ein Schnappschuss von den Wölfen aus dem Segeberger Forst (Kreis Segeberg). Nachdem im Juli die ersten Aufnahmen von Jungtieren beim Spielen entstanden sind, gibt es jetzt ein Foto von einem Rudel aus sechs Wölfen in Seth im Kreis Segeberg. Bereits im November bestätigte das Umweltministerium, dass das schon länger im Forst lebende Wolfspaar gleich mehrere Welpen großzieht.

Rudel legt weite Strecken zurück

Nach Angaben von Jens Matzen, dem Wolfsbetreuer des Landes, ist der Nachwuchs kaum noch von den Elterntieren zu unterscheiden. Und weil sie schon so groß sind, können sie auch schon weitere Strecken zurücklegen. "Also der Bereich, sag ich mal grob, liegt so bei 350 Quadratkilometern", so Matzen. Den Luftlinienradius schätzt er auf etwa 25 Kilometer.

Für Spaziergänger gehe laut Matzen allerdings keine Gefahr von dem Wolfsrudel aus. Da die Tiere sehr scheu sind, ist die Chance nicht sehr hoch der Familie zu begegnen.

Dieses Thema im Programm: Nachrichten für Schleswig-Holstein | 29.01.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Wildtiere Kreis Segeberg Wolf