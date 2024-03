Stand: 28.03.2024 13:45 Uhr Schwerer Verkehrsunfall bei Bevern im Kreis Pinneberg

Laut Polizei hatte eine Autofahrerin am Morgen ein Stoppschild an einer Kreuzung in Bevern (Kreis Pinneberg) missachtet. Ein anderer Autofahrer, der von links kam, fuhr seitlich in ihren Wagen. Die Fahrerin und ein Beifahrer wurden schwer verletzt und mussten mit Krankenwagen und Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Der andere Autofahrer erlitt leichte Verletzungen. An der Kreuzung hat es laut Polizei in den vergangenen vier Wochen bereits zwei Unfälle gegeben, bei denen die Vorfahrt missachtet wurde.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.03.2024 | 14:00 Uhr