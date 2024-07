Stand: 27.07.2024 12:11 Uhr Schwerer Unfall auf B202 im Kreis Ostholstein

Heute früh kam es auf der B202 zwischen Oldenburg (Kreis Ostholstein) und Lütjenburg (Kreis Plön) zu einem schweren Unfall. Ein Lkw ist in einen Gemüse-Transporter am Straßenrand gefahren. Laut Polizei hatte der Gemüse-Transporter eine Reifen-Panne und deswegen an der Straßenseite angehalten. Der Fahrer des Transportes wurde schwer verletzt, der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock. Die B202 war in beide Richtungen gesperrt. Die Bergungsarbeiten werden laut Polizei länger andauern.

Archiv 3 Min Nachrichten 13:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.07.2024 | 10:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Ostholstein