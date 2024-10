Stand: 07.10.2024 09:45 Uhr Schwerer Motorradunfall auf B431 bei Brokdorf

Zwei Motorradfahrer sind am Sonnabend bei einem Zusammenstoß auf der B431 bei Brokdorf im Kreis Steinburg lebensgefährlich verletzt worden. Ein 34-jähriger Biker und eine 39-jährige Bikerin prallten laut Polizei mit einem Pkw zusammen, der auf die Bundesstraße auffahren wollte und die Vorfahrt missachtete. Weshalb der 54-jährige Autofahrer die beiden Motorradfahrer übersah, ist unklar. Zwei Rettungshubschrauber brachten die beiden Schwerverletzten in ein Hamburger Krankenhaus. Der Autofahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Ein Sachverständiger soll nun die Unfallursache klären. Die B431 war mehr als drei Stunden in beide Richtungen voll gesperrt.

