Stand: 09.07.2024 09:52 Uhr Schwere Motorradunfälle in Ostholstein

In Ostholstein hat es am Wochenende mehrere schwere Motorradunfälle gegeben, wie die Polizei erst jetzt mitteilte. Am Sonnabend stießen auf der Landesstraße 309 Richtung Bad Schwartau ein Auto und ein Motorrad zusammen, wobei der 17-jährige Motorradfahrer schwere Fußverletzungen erlitt. Wenige Stunden später kollidierte auf der Strandallee in Timmendorfer Strand ein Audi mit zwei Motorrädern, einer der Motorradfahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Am Sonntag verlor ein 48-jähriger Motorradfahrer auf dem Weg von Lübeck nach Stockelsdorf die Kontrolle und prallte gegen einen Baum. Er kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus.

