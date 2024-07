Stand: 26.07.2024 09:13 Uhr Schwarzenbeker Ortsumgehung: Zweiter Abschnitt bis 2025

Die Ortsumgehung soll das Stadtgebiet von Schwarzenbek im Kreis Herzogtum Lauenburg vom Verkehr entlasten. Der erste Teilabschnitt ist bereits fertig, der zweite soll Anfang 2025 freigegeben werden. In diesem Zuge wird auch ein neuer Rad- und Wanderweg über die Ortsumgehung errichtet. Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) überreichte der Stadt am Donnerstag einen Förderbescheid in Höhe von knapp 270.000 Euro aus dem Sonderprogramm "Stadt und Land" des Bundes. Dies soll die Umsetzung des Projekts unterstützen und die Verkehrssituation in Schwarzenbek weiter verbessern.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Herzogtum Lauenburg