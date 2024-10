Stand: 02.10.2024 16:11 Uhr Schulpreis: Schule aus Glücksburg ausgezeichnet

Die Grundschule Glücksburg (Kreis Schleswig-Flensburg) bekommt 5.000 Euro Preisgeld. Beim Deutschen Schulpreis erreichte die Schule den 11. Platz. Geehrt wurde sie nach Angaben der Jury dafür, dass der Unterricht regelmäßig in die Natur verlegt wird und die Kinder so spielerisch und praktisch lernen. Außerdem gibt es keine Noten an der Schule. Stattdessen erhalten die Schülerinnen und Schüler Rückmeldungen zu ihren Leistungen und werden aktiv einbezogen.

