Stand: 13.11.2024 15:38 Uhr Schulkind in Kiel bei Unfall mit Rettungswagen verletzt

Bei einem Unfall am Mittwochvormittag in Kiel ist ein zwölfjähriges Kind verletzt worden. Ein Lkw hatte einem herannahenden Rettungswagen in der Preetzer Straße Platz machen wollen und war dabei auf den Gehweg geraten. Das Kind, das in dem Moment den Gehweg der grünen Fußgängerampel überqueren wollte, wurde dabei von dem Lkw erfasst. Der Rettungswagen hielt sofort an, die Einsatzkräfte leisteten erste Hilfe. Das Kind wurde ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nicht.

