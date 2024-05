Stand: 06.05.2024 11:04 Uhr "Schule ohne Rassismus - Schulen mit Courage" in Ostholstein

Mehr als 4.000 Schulen haben sich bisher an dem Projekt "Schule ohne Rassismus - Schulen mit Courage" aktiv gegen Diskriminierung gestellt. Montag und Dienstag wird auch die Grund- und Gemeinschaftsschule mit der Oberstufe der Gemeinde Scharbeutz in Pönitz (Kreis Ostholstein) zwei Projekttage zu dem Thema durchführen. Auf dem Programm stehen verschiedene Workshops zum Thema Diskriminierung, Vielfalt, Rassismus und Courage. Den Abschluss bildet eine Feier in der Sporthalle mit Darbietungen ausgewählter Klassen, wie zum Beispiel Poetry Slams oder Tanzchoreographien.

