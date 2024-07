Stand: 18.07.2024 09:18 Uhr Schulausschuss Heide: Wie weiter nach Feuer in Schulzentrum?

Der Schulausschuss der Heider Ratversammlung beschäftigt sich am Donnerstag mit den Folgen des Feuers im Schulzentrum Heide-Ost (Kreis Dithmarschen). Im Juni war ein Feuer im Lehrerzimmer der Gemeinschaftsschule ausgebrochen. Weil durch die starke Rauchentwicklung auch angrenzende Räume beschädigt worden sind, konnte über eine Woche kein Präsenz-Unterricht an der Gemeinschaftsschule stattfinden.

Brandursache ist noch unklar

Die Brandursache steht noch nicht fest, Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen. In der Sitzung soll besprochen werden, wie nach den Sommerferien der Unterricht sichergestellt werden kann. Für eine Übergangszeit könnten dabei auch Container aufgestellt werden.

Zudem muss geklärt werden, welche Räume in welchem Umfang saniert werden müssen. Denn die Stadt Heide will das Schulzentrum Heide-Ost in Kürze abreißen: Auf dem Gelände soll für 100 Millionen Euro ein kompletter Neubau entstehen.

