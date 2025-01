Stand: 29.01.2025 08:51 Uhr Schüsse auf Bushaltestellen in Bad Oldesloe und Reinfeld

Die Polizei sucht aktuell nach Zeugen, die am Freitagabend Schüsse auf insgesamt sieben Bushaltestellen in Bad Oldesloe und Reinfeld (beide Kreis Stormarn) beobachtet haben. Aktuell gehen die Ermittler davon aus, dass Unbekannte mit einer Druckluftpistole die Glasscheiben der Haltestellen zerstört haben. Bei einigen Haltestellen konnten die Beamten kleine Löcher in den Scheiben feststellen. Zusätzlich wurden in Reinfeld und Bad Oldesloe auch bei drei Autos die Scheiben eingeschlagen. Der Sachschaden liegt laut Polizei insgesamt bei mehreren Tausend Euro. Als Motiv vermutet die Polizei Zerstörungswut.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 29.01.2025 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Stormarn