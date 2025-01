Stand: 31.01.2025 15:50 Uhr Schüsse in Bad Oldesloe: Jetzt auch Wohnhaus betroffen

In Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) sind auch Einschusslöcher an einem Doppelhaus entdeckt worden. Betroffen sind laut Polizei ein Fenster und eine Tür. Am Mittwoch hatte die Polizei mitgeteilt, dass in sieben Bushaltestellen und drei Autos in Bad Oldesloe und Reinfeld (Kreis Stormarn) Einschusslöcher gefunden worden waren. Dabei gingen die Ermittler davon aus, dass die Schüsse aus einer Druckluftpistole abgefeuert worden sein könnten. Als Motiv vermuten sie Zerstörungswut. Hinweise zu den Taten nimmt die Kripo Bad Oldesloe entgegen.

