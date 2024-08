Stand: 23.08.2024 10:05 Uhr Schön verpackte Bücherei-Ausweise für Erstklässler

Mehrere Stadtbüchereien und -bibliotheken in Südholstein haben sich einen kleinen Beitrag für die Schultüte überlegt: In Bad Segeberg (Kreis Segeberg) zum Beispiel können Eltern noch bis zum Start der Schule im September kostenlos schön verpackte Büchereiausweise für ihre Kinder abholen, sagt die Leiterin der Stadtbücherei, Imma Terheyden-Breffka: "Viele Eltern überlegen: Was kann ich in die Schultüte tun, was passt zu Schule. Und da fanden wir einen Leseausweis der Stadtbücherei passend." Das sei dann die erste eigene Karte, die ein Kind hat. Und wenn sie dann selber hinten unterschreiben dürften, mache das die Kleinen doch sehr stolz, sagt sie.

Schulstartangebote auch in Norderstedt, Pinneberg und Elmshorn

Eine ganz ähnliche Aktion gibt es unter anderem bei der Stadtbücherei Norderstedt (Kreis Segeberg). Die Stadtbücherei Pinneberg (Kreis Pinneberg) lädt die Kleinen zu Schnupperangeboten ein. Und in Elmshorn (Kreis Pinneberg) bekommen Erstklässlerinnen und Erstklässler zum Schulstart günstige Bastelpackungen.

