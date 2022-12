Schnee in SH sorgt für Unfälle im Feierabendverkehr Stand: 15.12.2022 18:35 Uhr Schneefall hat am Donnerstag im Feierabendverkehr in Schleswig-Holstein für Probleme gesorgt. Die Polizei meldete zahlreiche Unfälle. Betroffen waren auch die Autobahnen.

Vor allem in der Mitte Schleswig-Holsteins sind am Nachmittag dicke Flocken vom Himmel heruntergekommen. Diese sorgten dann bis in die Abendstunden hinein für glatte Straßen. Neben Kiel und Neumünster waren auch Heide und Lübeck betroffen. Die Leitstellen mussten dort bis in die frühen Abendstunden 70 Unfälle aufnehmen.

Kiel: Zwei Lkw blockierten Verkehr

Auch auf den Autobahnen krachte es - so zum Beispiel auf der A7 kurz hinter Kaltenkirchen Richtung Norden: Ein Auto kam ins Schleudern und landete im Graben. Am Barkauer Kreuz in Kiel blockierten zwei Lkw den Verkehr, weil sie auf schneebedeckter Straße die Steigung nicht mehr schafften. Insgesamt blieb es bei den Unfällen bei Blechschäden und leichten Verletzungen.

Bereits in der Nacht auf Donnerstag und am Donnerstagvormittag hatte es Probleme auf den Straßen gegeben. Und auch im Schienenverkehr sorgte der Schnee für Einschränkungen - so zum Beispiel auf der Marschbahnstrecke zwischen Husum und Westerland.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Schleswig-Holstein Staus, Baustellen, Gefahrenhinweise und Behinderungen auf den Straßen - die aktuelle Verkehrslage in Schleswig-Holstein. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.12.2022 | 20:00 Uhr