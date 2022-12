Schnee und glatte Straßen in SH: Unfälle und Bahn-Verspätungen Stand: 15.12.2022 08:22 Uhr In Schleswig-Holstein hat es in der Nacht etwas geschneit - und auch im Laufe des Tages soll noch einiges herunterkommen. Im morgendlichen Berufsverkehr gab es einige Probleme.

Bei einem Autounfall auf der Bundesstraße 199 bei Schafflund (Kreis Schleswig-Flensburg) ist in der Nacht ein Mensch schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei schwebte er zwischenzeitlich in Lebensgefahr. Die Person fuhr auf der Straße aus bisher ungeklärten Gründen zuerst gegen einen Lastwagen und wurde dann mit dem Auto in einen Graben geschleudert, wie ein Sprecher der Polizei Flensburg sagte. Die Straße wurde für drei Stunden gesperrt. Zum Alter und Geschlecht konnten zunächst keine Angaben gemacht werden.

Probleme auch bei der Bahn

Die Bahn-Pendler zwischen Husum und Westerland auf Sylt (Kreis Nordfriesland) mussten am Morgen ebenfalls Geduld mitbringen. Ein Sprecher der Pendlerinitiative Sylt berichtete von eingefrorenen Leitungen. Nach Angaben der Bundespolizei kommt es auf der Bahnstrecke zu Verzögerungen, aber nicht zu Ausfällen.

