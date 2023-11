Schnee in SH: Glätteunfälle, Sperrungen und Zugausfälle Stand: 29.11.2023 06:33 Uhr Schnee und Eis sorgen am frühen Morgen für mehrere Dutzend Glätteunfälle. Bei der Bahn kommt es zu Ausfällen und Verspätungen rund um Kiel, die Marschbahnstrecke ist gesperrt. Auch viele Busse fahren nicht.

Besonders angespannt war die Lage heute Morgen auf den Straßen im Süden Schleswig-Holsteins. Bei den Leitstellen ging nach Angaben mehrerer Sprecher ein Glätteunfall nach dem anderen ein. Auf der A1 verlor ein Lkw-Fahrer beim Autobahnkreuz Hamburg-Ost die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte in die Leitplanke. Die Bergung läuft noch.

Zwei Lkw-Unfälle auf der A7

Auch auf der A7 hat es zwei Lkw-Unfälle gegeben: In Richtung Norden zwischen Büdelsdorf und Owschlag (Kreis Rendsburg-Eckernförde) wird der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. In Richtung Süden rutschte ein weiterer Lastwagen in die Leitplanke, zwischen Kaltenkirchen und Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) ist deshalb die Autobahn gesperrt - vermutlich noch bis mindestens 8 Uhr. "Lassen sie das Auto stehen, wenn es geht", appellierte die Polizei heute Morgen.

Bahn: Weichen lassen sich nicht bewegen

Auch der Öffentliche Nahverkehr hat mit den Witterungsbedingungen zu kämpfen. Viele Züge sind heute in ganz Schleswig-Holstein verspätet, weil sich laut Bahn die Weichen nicht mehr bewegen lassen. Davon ist vor allem der Raum Kiel betroffen, außerdem ist die Marschbahnstrecke zwischen Husum und Heide in Richtung Süden gesperrt.

Busse in Kiel und Ostholstein im Depot

In Kiel bleiben auch die Busse heute Morgen erstmal im Depot, die KVG hat den Betrieb nach eigenen Angaben gegen 2 Uhr in der Nacht eingestellt. Die Autokraft in Ostholstein fährt ebenfalls noch nicht. Auch in Flensburg wurde der Stadtbusverkehr am späten Dienstagabend eingestellt, am Morgen sollten die Busse aber wieder fahren.

