Schleswig-Holsteins beliebteste Pflegekraft arbeitet in Lübeck Stand: 08.08.2023 05:00 Uhr Mit mehr als 1.000 Stimmen ist Margie Baruela als Landessiegerin im Bundeswettbewerb "Deutschlands beliebtester Pflegeprofi" ausgezeichnet worden. Sie arbeitet in der Sana-Klinik Lübeck.

Margie Baruela kam vor drei Jahren als ausgebildete Fachkraft von den Philippinen nach Lübeck und arbeitet seitdem auf der Station für plastische und ästhetische Chirurgie an der Sana-Klinik Lübeck. Bei einer Online-Umfrage der Bundesbeauftragten für Pflegeberufe ist sie mit mehr als 1.000 Stimmen zu Schleswig-Holsteins beliebtester Pflegekraft gewählt worden. Bei diesem Wettbewerb stimmen insbesondere Patientinnen und Patienten ab.

Von der Auszeichnung überwältigt

Baruela wurde am Montag als Landessiegerin im Bundeswettbewerb "Deutschlands beliebtester Pflegeprofi" geehrt. Die 31-Jährige ist nun automatisch auch in der Bundesauswahl. Margie ist überwältigt: "Ich liebe es zu helfen und liebe den Umgang mit Menschen. Ich liebe das Gefühl, dass ich die Fähigkeit habe, die Gesundheit meiner Patienten zu verbessern und sie dann auch genesen. Meine Patienten bedanken sich immer bei mir und das sind die schönen Momente meiner Arbeit."

Baruela engagiert sich in der Integration neuer Pflegekräfte

Die Philippinerin ist aber nicht nur beliebte Pflegekraft, sondern engagiert sich mittlerweile auch in der Integration neuer ausländischer Pflegekräfte in der Klinik. Sie hilft ihnen bei Behördengängen und hilft bei Übersetzungen. Das mache sie mit großer Freude. Auch die Mitarbeitenden aus der Sana-Klinik sind stolz auf sie: "Margie ist eine der fleißigsten und geschätztesten Kolleginnen der Station 24. Seit sie vor drei Jahren von den Philippinen zu uns kam, hat sie bereits viel zur Verbesserung der Qualität unserer Versorgung beigetragen", heißt es in der Pressemitteilung der Klinik.

Nicht nur ihre hohe Fachkompetenz, sondern auch ihr freundliches, sonniges Gemüt trügen dazu bei, dass sich alle in ihrer Gegenwart wohlfühlen. "Wir sind sehr dankbar für Margies Engagement, das es uns ermöglicht, auch internationalen Pflegekräften höchste Qualität anzubieten."

Arbeit kann auch frustrierend sein

Ganz sonnig ist jedoch nicht alles. Der Personalmangel in der Pflege macht den Mitarbeitenden zu schaffen. Auch Baruela merkt das: "Ich möchte gerne noch mehr für meine Patienten machen, aber die Zeit fehlt und dann schaffe ich das nicht mehr."

Titel "Beliebteste Pflegekraft" gibt es seit sechs Jahren

Der Titel der "beliebtesten Pflegekraft" wird seit 2017 alle zwei Jahre von der Bundesbeauftragten für Pflegeberufe ausgeschrieben. Ziel ist, den 1,5 Millionen Pflegekräften in Deutschland ein Forum zu bieten. Gezeigt werden sollen die verschiedenen Gesichter und Profile der Pflege. Manchmal werden Stationen, aber sehr oft Einzelpersonen nominiert. Die jeweiligen Landessiegerinnen und Landessieger nehmen automatisch an der Bundesauswahl teil. Insgesamt sind in Schleswig-Holstein 61 Personen nominiert worden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Moin Schleswig-Holstein – mit Mandy Schmidt und Horst Hoof | 07.08.2023 | 06:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Gesundheitsvorsorge Medizinische Therapie