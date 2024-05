Stand: 17.05.2024 11:02 Uhr Schleswig-Holstein kämpft im Bundesrat für Kita-Förderung

Schleswig-Holstein will zusammen mit anderen Bundesländern mit einem Antrag im Bundesrat am Freitag verhindern, dass die Förderprogramme des Bundes für Kitas auslaufen. Für Schleswig-Holstein geht es um 70 Millionen Euro im Jahr - so viel hat der Bund in den vergangenen zwei Jahren jeweils für die Kitas zusätzlich gezahlt. Der überwiegende Teil dieses Geldes wird in Schleswig-Holstein für ein besseres Fachkraft-Kind-Verhältnis in den Kitas eingesetzt. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sagt, Bund, Länder und Kommunen hätten sich gemeinsam dazu verpflichtet, die Qualitätsansprüche in der Kinderbetreuung einzuhalten und umzusetzen. Und deshalb solle der Bund sich weiter finanziell beteiligen.

