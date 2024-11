Stand: 04.11.2024 17:19 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Universität Lübeck bekommt neue Präsidentin oder Präsidenten

Die Universität Lübeck bekommt eine neue Präsidentin oder einen neuen Präsidenten. Am Mittwoch kommt der Senat im Audimax, also im großen Hörsaal der Uni, zur Wahl zusammen. Zwei Kandidaten wurden dem Senat zur Wahl vorgeschlagen. Diese werden sich im öffentlichen Teil der Sitzung vorstellen, anschließend findet die Wahl im nicht-öffentlichen Teil der Sitzung statt. Für Hochschulmitglieder besteht die Möglichkeit, an der Wahlsitzung teilzunehmen. Wer die Kandidaten sind, will die Universität erst am Mittwochmittag bekannt geben. | NDR Schleswig-Holstein 04.11.2024 16:30 Uhr

Achtjährige sammelt für den Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes

In Elmshorn (Kreis Pinneberg) hat die achtjährige Charlotte aus Tetenhusen im Kreis Schleswig-Flensburg am Montagnachmittag eine Spende für den sogenannten Wünschewagen übergeben. Damit erfüllt der Arbeiter-Samariter-Bund todkranken Menschen letzte Wünsche. Die Achtjährige hatte im Sommer selbst gemalte Bilder versteigert. Über die Versteigerung und ein Spendenkonto sind mehr als 600 Euro zusammengekommen, so die erste Auszählung. | NDR Schleswig-Holstein 04.11.2024 16:30 Uhr

A7 bei Bordesholm: Nächtliche Sperrungen und Tagesbaustellen

Autofahrerinnen und Autofahrer müssen sich in der Nacht zu Dienstag auf der A7 bei Bordesholm (Kreis Rendsburg-Eckernförde) auf Sperrungen einstellen. Das teilte die Autobahn GmbH mit. Grund dafür sei der Bau einer neuen Brücke auf der Landesstraße 49. Die A7 wird deswegen Montagabend zwischen Warder (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Bordesholm in Richtung Flensburg voll gesperrt, die Gegenrichtung von Dienstag auf Mittwoch - jeweils zwischen 19 und 6 Uhr. Eine Umleitung ist eingerichtet. Außerdem werden laut Autobahn GmbH auf der A7 in Höhe Bordesholm in beide Richtungen Tagesbaustellen eingerichtet. Dadurch würden einzelne Fahrstreifen gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 04.11.2024 16:30 Uhr

Neumünster: Toter in Wohnhaus gefunden, Mordkommission ermittelt

Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln nach dem Tod eines Mannes in Neumünster-Einfeld. Nach Angaben der Beamten kam ein 73-jähriger Mann Sonntagnachmittag ums Leben. Die Polizei nahm einen 63 Jahre alten Tatverdächtigen fest. Laut Staatsanwaltschaft soll der Tatverdächtige seinen Mieter umgebracht haben. Er wurde festgenommen und befindet sich in ärztlicher Betreuung. Im Verlauf des Montags werde darüber entschieden, ob der Täter schuldfähig ist. Laut Staatsanwaltschaft gibt es erste Anhaltspunkte, dass der Tatverdächtige aufgrund psychischer Probleme nicht schuldfähig ist. Die Lebensgefährtin des Opfers hatte am Sonntag die Feuerwehr gerufen. | NDR Schleswig-Holstein 04.11.2024 16:30 Uhr

Winterdienste in SH gerüstet für Wintersaison

Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) hat am Montag in Schwentinental bei Kiel den symbolischen Startschuss für den Winterdienst gegeben. Beim Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV) stehen 500 Mitarbeitende bereit. Sie rücken bei Schnee und Eis ab 3 Uhr morgens auf den Bundes-, Land- und Kreisstraßen aus. Minister Madsen appelliert: "Wenn Winterdienstfahrzeuge überholt werden, ist das sehr gefährlich. Man sollte dabei bedenken: Was ist wohl vor so einem Fahrzeug los. Aus gutem Grund sind wir ja unterwegs." In den Straßenmeistereien sind laut LBV knapp 20.000 Tonnen Salz für den Winter gelagert. | NDR Schleswig-Holstein 04.11.2024 16:00 Uhr

Viele Standorte in SH für Atommüll-Endlager ungeeignet

Auf der Suche nach einem Endlager für hochradioaktiven Atommüll sind Teile der bisher in Schleswig-Holstein potenziell geeigneten Flächen als ungeeignet eingestuft worden. Wie die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) mitteilte, handelt es sich dabei um Regionen zwischen Neumünster und Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) sowie bei Plön, Bad Segeberg, Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) und Husum (Kreis Nordfriesland). Ein großer Bereich zwischen Glücksburg (Kreis Schleswig-Flensburg), Kiel und Itzehoe (Kreis Steinburg) müsse bei der Endlagersuche noch näher untersucht werden. | NDR Schleswig-Holstein 04.11.2024 16:00 Uhr

Zahl der Seehunde im Wattenmeer weiter zurückgegangen

Es gibt immer weniger Seehunde im Wattenmeer (Kreise Dithmarschen und Nordfriesland). Das hat ein aktueller Bericht der trilateralen Expertengruppe für Meeressäuger bestätigt. Die Auswertung der jährlichen Zählungen aus der Luft hat demnach ergeben, dass die Anzahl der Seehunde in den vergangenen zehn Jahren stetig zurückgegangen ist. Dieses Jahr zählten die Fachleute zwölf Prozent weniger Jungtiere als noch vor einem Jahr. Ein Grund könnte eine niedrigere Überlebensrate sein. Krankheiten schließen die Forschenden als Ursache aus. Die genauen Gründe für den Rückgang werden derzeit wissenschaftlich untersucht. | NDR Schleswig-Holstein 04.11.2024 15:00 Uhr

Midyatli bleibt Vorsitzende der SPD-Fraktion im Landtag in SH

Serpil Midyatli ist als Vorsitzende der SPD-Fraktion im Schleswig-Holsteinischen Landtag bestätigt worden. Zehn der zwölf Abgeordneten votierten für die 49-Jährige, zwei Abgeordnete enthielten sich. Sie bleibt damit weiterhin Oppositionsführerin im Landtag und somit direkte Gegenspielerin von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). Schwarz-Grün gehe zur Mitte der Legislaturperiode die Luft aus, so Midyatli. Die Koalition blockiere sich an zentralen Stellen gegenseitig und sorge dadurch für Stillstand. Ebenso wiedergewählt wurden der Parlamentarische Geschäftsführer Kai Dolgner sowie die zwei Fraktionsvizes Martin Habersaat und Sophia Schiebe. Beate Raudies bleibt stellvertretende Landtagspräsidentin (alle SPD). | NDR Schleswig-Holstein 04.11.2024 14:00 Uhr

Landwirtschaftskammer: Preise für Gänsebraten im Land stabil

Ein Gänsebraten ist für viele Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner ein besonderes Festessen - zum Beispiel zu Weihnachten. Die Gänsesaison beginnt am 11. November zum Martinstag. Nach Angaben der Landwirtschaftskammer bleiben die Preise in diesem Jahr stabil: Die Spanne reicht demnach von 15 bis 19 Euro je Kilogramm. Wer Ente statt Gans bevorzugt, muss in der Direktvermarktung mit etwa 12 bis 16 Euro je Kilogramm rechnen. Auch diese Preise liegen laut Landwirtschaftskammer etwa auf dem Vorjahresniveau. | NDR Schleswig-Holstein 04.11.2024 14:00 Uhr

Unbefristeter Warnstreik im privaten Busgewerbe in SH

Im Tarifkonflikt im privaten Busgewerbe in Schleswig-Holstein stehen die Zeichen auf unbefristete Streiks. In einer Urabstimmung stimmten nach Angaben der Gewerkschaft ver.di fast 99 Prozent der stimmberechtigten Beschäftigten für eine Ausweitung des Arbeitskampfes. Die Streiks sind demnach zu jederzeit landesweit möglich. Dazu zählt laut ver.di auch die Möglichkeit, dass Busse während der Fahrt in den Streik gehen. Wann und wo die Gewerkschaft zu den Aktionen aufrufen wird und ob diese überhaupt im Vorfeld angekündigt werden, will ver.di im Einzelfall entscheiden. | NDR Schleswig-Holstein 04.11.2024 14:00 Uhr

Sachsenwald als Steueroase? Thema im Landtag

Seit Wochen wird über eine mutmaßliche Steueroase im Sachsenwald (Kreis Herzogtum Lauenburg) diskutiert. Das Geschäftsgebaren des Grafen von Bismarck in seinem Waldgebiet bei Aumühle wird am kommenden Donnerstag Thema im Finanzausschuss des Landtags. Die Opposition will klären, ob mit Firmenansiedlungen tatsächlich Steuern umgangen werden. Mindestens 21 Firmen sind laut ZDF Recherchen in einer kleinen Waldhütte im Sachsenwald gemeldet. Insgesamt flossen seit 2016 mehr als 2,6 Millionen Euro an Gewerbesteuern. Das geht aus einer Antwort des Finanzministeriums auf eine Anfrage von SPD und FDP hervor. Das Geld geht größtenteils an die Familie von Bismarck. Die darf aufgrund einer Sonderregelung die Gewerbesteuern selbst erheben. | NDR Schleswig-Holstein 04.11.2024 12:00 Uhr

Defekte Straßenbeleuchtung: Stadtwerke reagieren auf Ausfall

Zwei defekte Computerbauteile haben den Ausfall der automatischen Straßenbeleuchtung in Flensburg und Glücksburg (Kreis Schleswig-Flensburg) verursacht. Das teilen die Stadtwerke mit. Demnach ist bei beiden Steuerungsechnern am vergangenen Montag (28.10.) die sogennannte Switch ausgefallen, die Datenströme innerhalb des Netzwerks verteilt. Um zu verhindern, dass in Zukunft erneut sowohl das Haupt- als auch das Ersatzsystem ausfallen, haben die Stadtwerke nach eigenen Angaben nun zwei neue Rechner angeschafft und diese räumlich voneinander getrennt. Das sei zuvor nicht der Fall gewesen. Die Kosten liegen laut Stadtwerke im fünfstelligen Bereich. | NDR Schleswig-Holstein 04.11.2024 12:00 Uhr

Trauer um Politiker Wolfgang Börnsen

Am Sonnabend ist der ehemalige Bundestagsabgeordnete Wolfgang Börnsen im Alter von 82 Jahren verstorben. Das hat der CDU Kreisverband Schleswig-Flensburg mitgeteilt. Börnsen hatte sich als Abgeordneter von 1987 bis 2013 insbesondere für die Niederdeutsche Sprache eingesetzt. Vor Ort engagierte er sich für die Volkskundlichen Sammlungen und gehörte zu den Wegbereitern des Landschaftsmuseums Unewatt (Kreis Schleswig-Flensburg). | NDR Schleswig-Holstein 04.11.2024 11:00 Uhr

"Halunder Jet" fährt kommendes Jahr öfter ab Brunsbüttel

Am Sonntag ist der Katamaran "Halunder Jet" der FRS Helgoline zum letzten Mal für dieses Jahr nach Helgoland (Kreis Pinneberg) gefahren. Geschäftsführer Tim Kunstmann ist zufrieden mit der diesjährigen Saison. Insbesondere freue ihn das Interesse an den neuen Abfahrten ab Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) nach Cuxhaven und Helgoland, sagt er. Ab der kommenden Hauptsaison wird der "Halunder Jet" deswegen statt dreimal wöchentlich viermal pro Woche ab Brunsbüttel ablegen. | NDR Schleswig-Holstein 04.11.2024 08:30 Uhr

Fähre "Missunde II" bleibt länger in der Werft

Die Fähre "Missunde II" wird nicht wie geplant am Montag, sondern voraussichtlich erst am 11. November den Betrieb zwischen Kosel (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Brodersby (Kreis Schleswig-Flensburg) wieder aufnehmen. Der Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz (LKN.SH) hat den ursprünglich bis zum 4. November geplanten Werftaufenthalt verlängert, um den Dieselmotor gründlich zu testen. Der Kostenrahmen von rund 90.000 Euro bleibt laut LKN unverändert. Der LKN plant, die "Missunde II" bis Ende 2025/26 zu betreiben, bevor sie durch die elektrisch betriebene "Missunde III" ersetzt wird. | NDR Schleswig-Holstein 04.11.2024 08:30 Uhr

Wird es eine Straßenbahn für Lübeck geben?

In Lübeck wird am Montagabend über eine mögliche Straßenbahn im Bauausschuss der Hansestadt debattiert. Ein Gutachten hat gezeigt, dass eine Straßenbahn auch in der Altstadt denkbar wäre. Wie wäre klimaneutral und könne viel mehr Menschen transportieren als Busse, heißt es im Gutachten. Die Verwaltung ist skeptisch. Mit geschätzten 330 Millionen Euro Eigenanteil würden die hohen Kosten trotz hoher Förderung dagegen sprechen. Als Alternative liegt der Ausbau des Busangebotes auf dem Tisch. Die Bürgerschaft entscheidet voraussichtlich Ende November, ob das Projekt weiter verfolgt werden soll. | NDR Schleswig-Holstein 04.11.2024 08:30 Uhr

A1: Sperrungen am Autobahnkreuz Lübeck

Auf der A1 am Autobahnkreuz Lübeck müssen sich Autofahrerinnen und -fahrer ab sofort bis Sonnabend auf Sperrungen einstellen. Wegen Bauarbeiten wird in den nächsten Tagen der Verkehr in Richtung Norden umgeleitet, heißt es von der Autobahn GmbH des Bundes. Ab Freitag finden Bauarbeiten auf der entgegengesetzten Fahrbahn in Richtung Süden statt. Hier werde der Verkehr einspurig vorbeigeleitet. | NDR Schleswig-Holstein 04.11.2024 08:30 Uhr

Polizei ruft zu Vorsicht im Verkehr auf: Schule geht wieder los

Nach zwei Wochen Herbstferien ist in Schleswig-Holstein am Montag die Schule wieder losgegangen. Die Polizei ruft deshalb alle Verkehrsteilnehmenden auf, besonders vorsichtig zu sein. Vor allem der Weg morgens zur Schule sei in der dunklen Jahreszeit gefährlich. Für alle Autofahrer gelte deshalb, dass "man vielleicht nicht immer auf seine Vorfahrt beharrt", sagte Jan Winkler vom Landespolizeiamt. Eltern sollten ihre Kinder zudem auch mit Warnwesten ausrüsten und das Licht am Fahrrad überprüfen. Allein in den Monaten Oktober, November, Dezember sind im vergangenen Jahr mehr als 220 Kinder bei Unfällen auf Schleswig-Holsteins Straßen verletzt worden, zeigen die Zahlen der Polizeistatistik. | NDR Schleswig-Holstein 04.11.2024 06:00 Uhr

Büdelsdorf: Hinrichs bleibt Bürgermeister

Rainer Hinrichs (parteilos) bleibt Bürgermeiser von Büdelsdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Er wurde am Sonntag im Amt bestätigt. Hinrichs war der einzige Kandidat und erhielt knapp 84 Prozent der 2.200 abgegebenen Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei rund 25 Prozent. Er ist seit 2017 im Amt. | NDR Schleswig-Holstein 04.11.2024 06:00 Uhr

Handball: Kiel kommt bei Berlin unter die Räder - Flensburg jubelt

Am Sonntag hat der THW Kiel in der Handball-Bundesliga sein Auswärtsspiel bei den Füchsen Berlin mit 26:35 (15:17) verloren. Nach neun Siegen in Folge im Oktober riss die Serie der "Zebras" damit nun ab. Die Kieler müssen mit sechs Minuspunkten den Kontakt zur Spitze abreißen lassen. Mehr Erfolg hatte Ligakonkurrent SG Flensburg-Handewitt. Mit 35:29 (19:17) gewannen sie am Sonntag gegen den SC DHfK Leipzig. Nach neun Spieltagen stehen nun 13:5 Punkte auf dem Konto der Flensburger. | NDR Schleswig-Holstein 04.11.2024 06:00 Uhr

Wetter: Meist bewölkt, aber trocken

Heute Abend ist es verbreitet stark bewölkt, vereinzelt ist etwas Regen oder Sprühregen dabei, aber oft bleibt es trocken. Dazu weht ein schwacher Wind aus Südost. In der Nacht zum Dienstag ist es überwiegend stark bewölkt, teils neblig und größtenteils trocken, höchstens vereinzelt sind ein paar Regentropfen möglich. Die Tiefstwerte sinken auf 9 Grad auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) bis 5 Grad in Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg). Der Wind weht dazu schwach, an der See teils mäßig aus aus Südost. | NDR Schleswig-Holstein 04.11.2024 16:00 Uhr

