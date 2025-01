Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 20.01.2025 07:44 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 20. Januar 2025 - aktuell und kompakt im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert ist und was noch wichtig wird.

Der neue US-Präsident Donald Trump soll am Montag in Washington vereidigt werden. Trump will er nach eigenen Angaben mit neuen Zölle auf Importe die eigene Wirtschaft schützen. Das würde auch Exportfirmen und -branchen in Schleswig-Holstein empfindlich treffen, betont das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW). Der Unternehmensverband UV Nord fordert deshalb von der nächsten Bundesregierung, einen Deal mit Trump zu verhandeln. Sonst sind Arbeits- und Ausbildungsplätze auch in Schleswig-Holstein in Gefahr, so Verbandschef Michael Thomas Fröhlich. Eine Chance für die heimischen Wirtschaft sieht der UV Nord darin, dass Trump die Europäer zu höheren Verteidigungsausgaben drängen will. Davon, so der Verband, könnte vor allem die in Schleswig-Holstein starke Wehrindustrie profitieren. | NDR Schleswig-Holstein 20.01.2025 08:00 Uhr

Baggern gegen Wind und Wellen: Gibt Heiligenhafen Badestrand auf?

Heiligenhafen (Kreis Ostholstein) überlegt künftig den Strand am Steinwarder aufzugeben und dort stattdessen in einen Steg zu investieren. Denn immer wieder wird der Badestrand dort von Wind und Wellen weggetragen - und die Stadt mus viel Geld in neue Sandaufspülungen investieren. Knapp zwei Milionen Euro sind den Angaben zufolge seit 2019 in die Strandreparaturarbeiten geflossen. "Wir würden gern an der Stelle einen Dünen-Erlebnissteg bauen", erläutert Tourismuschef Eike Doyen. Geschätzte Kosten für das Bauwerk: 13 bis 15 Millionen Euro. Doyen hält die Maßnahme langfristig für sinnvoll. Heiligenhafens Stadtvertreter müssen das Vorhaben noch absegnen und auch die untere Naturschutzbehörde und der Landesbetrieb Küstenschutz (LKN) dürfen noch mitreden. | NDR Schleswig-Holstein 19.01.2025 18:00 Uhr

Norderstedt: Auto fährt gegen Baum, Handy alarmiert Rettungskräfte

Norderstedt: Auto fährt gegen Baum, Handy alarmiert Rettungskräfte In Norderstedt (Kreis Segeberg) hat ein Smartphone nach einem Unfall für schnelle Hilfe gesorgt. Am frühen Sonntagmorgen kam ein Autofahrer von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Dabei verlor er das Bewusstsein. Sein Handy hatte die Kollision registriert und den Standort an die Rettungskräfte geschickt. Die kamen und brachten den Fahrer ins Krankenhaus. In Schleswig-Holstein seien solche Fälle bereits öfter vorgekommen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr NDR Schleswig-Holstein. In einigen Situationen konnten die Einsatzkräfte so Leben retten. | NDR Schleswig-Holstein 20.01.2025 08:30 Uhr

Nach Nebelauflösung ist es besonders im Osten Schleswig-Holsteins freundlich mit Sonne - hier auch meist trocken. Von der Westküste ziehen Wolken auf, es wird trüb und teilweise fällt Sprühregen. Es besteht Glättegefahr. Die Temperaturen erreichen 0 Grad in Wedel (Kreis Pinneberg) und 4 Grad auf Föhr (Kreis Nordfriesland). Der Wind weht schwach, an den Küsten mäßig und dreht auf Südwest. | NDR Schleswig-Holstein 20.01.2025 06:00 Uhr

