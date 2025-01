Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 20.01.2025 15:45 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 20. Januar 2025 - aktuell und kompakt im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert ist und was noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:



Schiffswrack auf Sylt: Untersuchung verzögert sich

Nach dem Fund eines alten Schiffswracks auf Sylt (Kreis Nordfriesland) durch einen Spaziergänger nach dem Sturm der vergangenen Woche untersuchen Experten des Archäologischen Landesamtes Schleswig-Holstein die Überreste. Geplant war, das Wrack am Montag zu vermessen, doch die Nordsee hat sich das Schiff wieder zurückgeholt. Es wurde erneut von Sand bedeckt und war nicht auffindbar. Die Forscher möchten das Alter, den Typ und die Ursache des Untergangs des Wracks bestimmen. Es könnte sich um ein jahrhundertealtes Schiff handeln. Erste Ergebnisse werden im März erwartet. | NDR Schleswig-Holstein 20.01.2025 16:30 Uhr

Rendsburg: Polizei stellt mutmaßliche Serien-Einbrecher

Die Polizei hat nach eigenen Angaben zwei Männer festgenommen, die in den vergangenen Wochen in mehrere Einfamilienhäuser im Raum Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) eingebrochen sein sollen. Die Männer im Alter von 40 und 55 Jahren waren laut Polizei durch Zeugenhinweise ins Visier der Ermittler geraten. Dem Duo wird vorgeworfen, in mindestens vier Häuser im Bereich Borgstedt, Hohenwestedt und Remmels (alleKreis Rendsburg-Eckernförde) eingebrochen zu sein. Beide sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft. | NDR Schleswig-Holstein 20.01.2025 15:00 Uhr

"Großer Stern des Sports" in Gold geht an Verein TSB Flensburg

Der TSB Flensburg hat den "Goldenen Stern des Sports" gewonnen. Damit geht der wichtigste Breitensportpreis Deutschlands zum ersten Mal nach Schleswig-Holstein. Die Auszeichnung wurde in Berlin von Bundespräsident Frank Walter Steinmeier an Jugendwart Ben Ullmann überreicht. Die Flensburger überzeugten die Jury mit ihrem Projekt "Ein sicherer Ort für alle". Ziel ist dabei, dass Kinder und Jugendliche mit ihren Handys in den Umkleidekabinen keine Fotos oder Videos machen, die dann eventuell in den sozialen Medien verbreitet werden. | NDR Schleswig-Holstein 20.01.2025 14:00 Uhr

Kiel: 13-jähriger durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt

Ein 13-jähriger Junge ist am Sonntagabendin Kiel durch einen Messerstich schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wurde er zuvor von mehreren jungen Tatverdächtigen unter einem Vorwand aus der Wohnung seiner Wohngruppe im Stadtteil Hassee gelockt. Vor dem Messerstich soll es zu einem Streit gekommen sein. Die Tätergruppe flüchtete zunächst, im Laufe der Nacht nahmen Beamte sieben junge Tatverdächtige fest. Nun entscheidet die Staatsanwaltschaft, ob ein Untersuchungshaftbefehl beantragt werden soll. Der 13-Jährige wurde reanimiert und sofort operiert. Er liegt auf der Intensivstation. Sein Zustand ist stabil, heißt es. | NDR Schleswig-Holstein 20.01.2025 12:00 Uhr

Flensburg: Neun Jahre Jugendstrafe für Mord an Mutter

Ein 19-Jähriger muss wegen Mordes an seiner Mutter neun Jahre in Jugendhaft. Das Landgericht Flensburg hat das Urteil am Montagvormittag verkündet. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der damals 18-jährige Sohn am 30. April vergangenen Jahres seine Mutter in der Küche in ihrer Wohnung in Husum (Kreis Nordfriesland) erstochen hat. Danach hat er die Leiche unter dem Etagenbett im Kinderzimmer seiner Halbgeschwister versteckt. Nach der Tat setzte sich der Angeklagte nach Frankreich ab, wo er am 7. Mai festgenommen wurde. Der 19-jährige hatte im Prozess die Tat gestanden. Gegen das Urteil kann Revision eingelegt werden. | NDR Schleswig-Holstein 20.01.2025 12:00 Uhr

Im Zugverkehr zwischen Hamburg und Elmshorn (Kreis Pinneberg) kommt es seit Montagmorgen zu Verspätungen und Ausfällen. Grund ist ein erneuter Unfall an der Brücke am Elmshorner Bahnhof, so die Deutsche Bahn. Ein Gleis war zeitweise gesperrt. Die Störungen konnten zwar gegen 11 Uhr behoben werden. Vor allem auf den Verbindungen nach Itzehoe, Wrist (beide Kreis Steinburg) und Kiel kann es dennoch weiterhin zu Beeinträchtigungen kommen. Der Verkehr werde sich nach und nach wieder normalisieren, so die Bahn. | NDR Schleswig-Holstein 20.01.2025 12:00 Uhr

Aus im Achtelfinale: Tennis-Märchen von Glinderin Eva Lys beendet

Tennisspielerin Eva Lys aus Glinde (Kreis Stormarn) ist im Achtelfinale der Australian Open ausgeschieden. Gegen die Weltranglisten-Zweite Iga Swiatek aus Polen war die bisherige 128. der Weltrangliste chancenlos. Nach nur 59 Minuten stand eine klare Niederlage in zwei Sätzen fest (0:6, 1:6). Der Stolz dürfte bei der 23-Jährigen nach dem "geilsten Turnier" ihres Lebens dennoch überwiegen. Der Achtelfinal-Einzug war der größte Erfolg ihrer bisherigen Karriere, damit rutscht sie erstmals in die Top 100 der Welt. Außerdem erhält sie ein Preisgeld von mehr als 250.000 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 20.01.2025 11:00 Uhr

Die Stadt Kiel arbeitet in diesem Jahr an einigen Großprojekten in den Bereichen Stadtentwicklung, Infrastruktur sowie die Sanierung von Schulen und Sportstätten. Der Umbau des Holstein Stadions werde noch in diesem Jahr beginnen, außerdem solle die neue Grundschule in Gaarden zum neuen Schuljahr ihre Türen öffnen. Zudem sollen laut Stadt im Sommer 22 Sozialwohnungen am Tilsiter Platz in Mettenhof fertig werden. In den Stadtteilen Neumühlen-Dietrichsdorf und Wellsee werde Ende des Jahres der Bau von über 40 weiteren Wohnungen beginnen. | NDR Schleswig-Holstein 20.01.2025 08:30 Uhr

Am Wochenende war Bundeskanzler Olaf Scholz(SPD) in Lübeck und stellte sich in der Kulturwerft Gollan den Fragen von Bürgerinnen und Bürgern. Rund 400 angemeldete Gäste waren vor Ort. Auch Tim Klüssendorf, Spitzenkandidat der schleswig-holsteinischen SPD, sprach zu den Anwesenden. In seiner Rede rief er dazu auf, demokratische Parteien zu wählen, um gesellschaftlichen Zusammenhalt und Frieden in Deutschland zu fördern. | NDR Schleswig-Holstein 20.01.2025 08:30 Uhr

Mit den ersten sogenannten "Stillsetzungen" hat am Kernkraftwerk Brokdorf (Kreis Steinburg) der Rückbau begonnen. Er verläuft nach dem Prinzip "von Innen nach Außen". Zunächst wird die Technik im Inneren zurückgebaut und zum Schluss der Außenbereich. Aktuell sind etwa Teile des Kühlsystems an der Reihe. Im Herbst hatte die Atomaufsicht in Kiel die erste Teilgenehmigung für den Rückbau erteilt. Dann mussten noch einige Formalien und Vorarbeiten erledigt werden. In 15 Jahren soll der Rückbau im AKW Brokdorf dann abgeschlossen. | NDR Schleswig-Holstein 20.01.2025 08:30 Uhr

Der neue US-Präsident Donald Trump soll am Montag in Washington vereidigt werden. Trump will er nach eigenen Angaben mit neuen Zölle auf Importe die eigene Wirtschaft schützen. Das würde auch Exportfirmen und -branchen in Schleswig-Holstein empfindlich treffen, betont das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW). Der Unternehmensverband UV Nord fordert deshalb von der nächsten Bundesregierung, einen Deal mit Trump zu verhandeln. Sonst sind Arbeits- und Ausbildungsplätze auch in Schleswig-Holstein in Gefahr, so Verbandschef Michael Thomas Fröhlich. Eine Chance für die heimischen Wirtschaft sieht der UV Nord darin, dass Trump die Europäer zu höheren Verteidigungsausgaben drängen will. Davon, so der Verband, könnte vor allem die in Schleswig-Holstein starke Wehrindustrie profitieren. | NDR Schleswig-Holstein 20.01.2025 08:00 Uhr

Baggern gegen Wind und Wellen: Gibt Heiligenhafen Badestrand auf?

Heiligenhafen (Kreis Ostholstein) überlegt künftig den Strand am Steinwarder aufzugeben und dort stattdessen in einen Steg zu investieren. Denn immer wieder wird der Badestrand dort von Wind und Wellen weggetragen - und die Stadt mus viel Geld in neue Sandaufspülungen investieren. Knapp zwei Milionen Euro sind den Angaben zufolge seit 2019 in die Strandreparaturarbeiten geflossen. "Wir würden gern an der Stelle einen Dünen-Erlebnissteg bauen", erläutert Tourismuschef Eike Doyen. Geschätzte Kosten für das Bauwerk: 13 bis 15 Millionen Euro. Doyen hält die Maßnahme langfristig für sinnvoll. Heiligenhafens Stadtvertreter müssen das Vorhaben noch absegnen und auch die untere Naturschutzbehörde und der Landesbetrieb Küstenschutz (LKN) dürfen noch mitreden. | NDR Schleswig-Holstein 19.01.2025 18:00 Uhr

Norderstedt: Auto fährt gegen Baum, Handy alarmiert Rettungskräfte

In Norderstedt (Kreis Segeberg) hat ein Smartphone nach einem Unfall für schnelle Hilfe gesorgt. Am frühen Sonntagmorgen kam ein Autofahrer von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Dabei verlor er das Bewusstsein. Sein Handy hatte die Kollision registriert und den Standort an die Rettungskräfte geschickt. Die kamen und brachten den Fahrer ins Krankenhaus. In Schleswig-Holstein seien solche Fälle bereits öfter vorgekommen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr NDR Schleswig-Holstein. In einigen Situationen konnten die Einsatzkräfte so Leben retten. | NDR Schleswig-Holstein 20.01.2025 06:00 Uhr

Nach Nebelauflösung ist es besonders im Osten Schleswig-Holsteins freundlich mit Sonne - hier auch meist trocken. Von der Westküste ziehen Wolken auf, es wird trüb und teilweise fällt Sprühregen. Es besteht Glättegefahr. Die Temperaturen erreichen 0 Grad in Wedel (Kreis Pinneberg) und 4 Grad auf Föhr (Kreis Nordfriesland). Der Wind weht schwach, an den Küsten mäßig und dreht auf Südwest. | NDR Schleswig-Holstein 20.01.2025 06:00 Uhr

