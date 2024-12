Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 27.12.2024 08:04 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 27. Dezember 2024 - aktuell und kompakt im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert ist und was noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:



Zahl der Messerangriffe in Schleswig-Holstein nimmt zu

In 2024 ist die Zahl der Messerangriffe in Schleswig-Holstein gestiegen. Das erklärte das Landeskriminalamt - konkrete Zahlen wolle man jedoch noch nicht veröffentlichen. Nur soviel: Laut einer Sprecherin ist die Zahl der Angriffe bis Oktober im Vergleich zum Vorjahr um einen zweistelligen Prozentwert gestiegen. Seit Anfang dieser Woche dürfen in Schleswig-Holstein keine Messer oder Schusswaffen mehr in Bussen, Bahnen und auf Fähren mitgeführt werden. | NDR Schleswig-Holstein 27.12.2024 08:00 Uhr

Zukunftssorgen nach Grundfos-Aus in Wahlstedt groß

In Wahlstedt (Kreis Segeberg) ist die Sorge nach dem Grundfos-Aus groß. Der dänische Pumpenhersteller hatte im April angekündigt, seinen Standort bis Ende 2026 von Wahlstedt nach Osteuropa zu verlagern. In der Kleinstadt gehen dadurch 500 von insgesamt 4.000 Arbeitsplätzen verloren. Auch mehrere Zuliefererfirmen in der Region sind betroffen. Darüber hinaus fehlen der Stadt künftig große Teile der Gewerbesteuern. Der Ausbau von Schulen könne dann nur durch höhere Schulden realisiert werden, zusätzliche Ausgaben wie etwa für die Sanierung des Theaters stehen in Zukunft auf dem Prüfstand, heißt es von der Stadt. | NDR Schleswig-Holstein 27.12.2024 07:00 Uhr

Weitere Informationen Grundfos-Aus in Wahlstedt: Eine Kleinstadt am Scheideweg 500 Angestellte verlieren ihre Jobs und der Stadt brechen Gelder für Schulen, Vereine und Infrastruktur weg. mehr

Autozüge und Fähren auf Nordfriesische Inseln stark gebucht

Die Anreisewelle nach Weihnachten auf die Nordfriesischen Inseln läuft. Wer sein Auto nach Sylt, Föhr oder Amrum mitnehmen will, kann laut Buchungsportalen der Autozüge und Fähren allerdings nur noch zu Randzeiten Plätze reservieren. Lücken gibt es trotz zusätzlicher Abfahrten erst am frühen Freitagabend (27.12.). Das gilt auch für Sonnabend. Erst am Sonntag sind auf dem blauen Autozug nach Sylt auch tagsüber wieder Abfahrten frei. Auch auf der Syltfähre ab Dänemark sind bis Sonntag nur noch Zeiten früh morgens und abends verfügbar. Ähnlich sieht die Lage bei den Fähren nach Föhr und Amrum (Kreis Nordfriesland) aus. Wer ohne Reservierung kommt, braucht Glück oder muss viele Stunden warten. Auch viele Rückreisetermine sind bereits vergeben. | NDR Schleswig-Holstein 27.12.2024 07:00 Uhr

Nortorf: Feuerwehr löscht Dachstuhl in Neuer Straße

In Nortorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) hat die Feuerwehr in der Nacht zu Freitag den Dachstuhl eines Einfamilienhauses gelöscht. Nach Angaben der Rettungsleitstelle stand das Dach schon komplett in Flammen, als die Einsatzkräfte gegen 1.40 Uhr am Haus in der Neuen Straßen eintrafen. Zwischenzeitlich waren etwa 60 Feuerwehrleute vor Ort. Die Brandursache ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 27.12.2024 06:00 Uhr

Handball-Bundesliga: THW Kiel holt knappen Sieg in Lemgo

Handball-Bundesligist THW Kiel hat sein Auswärtsspiel beim TBV Lemgo am Abend des 2. Weihnachtsfeiertages mit 23:22 gewonnen. In der letzten Sekunde der Partie hatte Lemgo die Möglichkeit zum Ausgleich. Der werfende Rückraumspieler des TBV traf zwar das Tor, stand dabei aber im Kreis, weshalb der Treffer nicht zählte. Bester Kieler Torschütze war Rückraumspieler Emil Madsen mit sechs Treffern. Mit dem Sieg steht der THW Kiel weiterhin auf dem dritten Tabellenplatz mit 26:8 Punkten. | NDR Schleswig-Holstein 27.12.2024 06:00 Uhr

Weitere Informationen THW Kiel gewinnt Krimi in Lemgo - HSV-Handballer verlieren in Eisenach Während die "Zebras" ihre dramatische Bundesliga-Partie knapp gewinnen, kassieren die Hamburger in Thüringen in allerletzter Sekunde das Gegentor zur Niederlage. mehr

Das Wetter: Bewölkt mit einzelnen Auflockerungen und mild

Am Freitag ist es meist stark bewölkt oder trüb mit stellenweise etwas Sprühregen. Im Süden des Landes gibt es Chancen auf Auflockerungen oder Aufhellungen - hier bleibt es weitgehend trocken. Dazu ist es mild bei Höchstwerten von 7 Grad in Büsum (Kreis Dithmarschen) bis 9 Grad in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg). Es weht ein überwiegend schwacher Wind aus Süd bis Südwest. | NDR Schleswig-Holstein 27.12.2024 06:00 Uhr

Weitere Informationen 2 Min So wird das Wetter in Schleswig-Holstein NDR Schleswig-Holstein Wetterexperte Sebastian Wache mit den Aussichten für die Weihnachtstage. 2 Min

Archiv 6 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 6 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.12.2024 | 08:00 Uhr