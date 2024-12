Nach Schaden an Oberleitung: Bahn zwischen Neumünster und Kiel rollt wieder Stand: 27.12.2024 17:15 Uhr Auf der Bahnstrecke Neumünster-Kiel sind am Freitagnachmittag gut eine Stunde lang keine Züge gefahren. Der Grund: Eine Oberleitung am Kieler Hauptbahnhof war beschädigt. Bis der Bahnverkehr wieder stabil läuft, fahren weiterhin Busse als Ersatz.

Zwischen Neumünster und Kiel gab es auf den Gleisen am Freitagnachmittag für mehr als eine Stunde kein Vorankommen. Die Züge der Nordbahn in Richtung Rendsburg und Eckernförde starteten und endeten nach Angaben des Unternehmes in Kiel-Hassee. Die Verbindung nach Lübeck war laut Erixx Holstein nicht betroffen.

Der Grund war nach Angaben einer Bahnsprecherin ein Oberleitungsschaden im Bereich des Kieler Hauptbahnhofs. Der sei mittlerweile behoben und der Zugverkehr am späten Nachmittag wieder angelaufen.

Weiterhin Verspätungen und Zugausfälle möglich

Um die Züge zu entlasten, wird der Ersatzverkehr mit Bussen vorübergehend fortgesetzt, bis der Betrieb wieder stabil ist. DB Regio und Nordbahn raten Bahnreisenden sich vor der Abfahrt zu informieren, weil es weiterhin zu Verspätungen und Ausfällen kommen kann.

Schlagwörter zu diesem Artikel Neumünster Bahnverkehr Kiel