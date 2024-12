Stand: 27.12.2024 08:45 Uhr Delfin in Kiel: Feuerwehr entdeckt ungewöhnlichen Begleiter

Bei einer Übung hat die Berufsfeuerwehr Kiel einen Delfin in der Kieler Förde bei Holtenau entdeckt. Das Tier schwamm dicht neben dem Löschboot der Einsatzkräfte. Der Delfin wurde mehrfach am Tonnenhof des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts gesehen. Einige Menschen aus Holtenau hatten ihn bereits am 23. Dezember gesichtet. Seit 2016 gibt es regelmäßig Delfinsichtungen in der Kieler Förde und der Lübecker Bucht.

VIDEO: Delfin in Kiel-Holtenau gesichtet (1 Min)

Schlagwörter zu diesem Artikel Wildtiere Kiel