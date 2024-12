Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 25.12.2024 11:41 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 25. Dezember 2024 - aktuell und kompakt im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und was noch wichtig wird.

Weniger Geldautomaten-Sprengungen in 2024

Die Zahl der Geldautomaten-Sprengungen ist in Schleswig-Holstein zurückgegangen. Wie das Landeskriminalamt mitteilt, gab es in diesem Jahr eine vollendete Tat, in drei weiteren Fällen blieb es beim Versuch. 2023 hatte es acht vollendete Sprengungen und einen Versuch gegeben. Auch in Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern sind die Zahlen deutlich gesunken. Laut Polizei liegt das an verstärkten Schutzmaßnahmen der Banken und Ermittlungserfolgen der Behörden. | NDR Schleswig-Holstein 25.12.2024 10:00 Uhr

Explosion in Ratzeburger Imbiss

In Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Imbiss Restaurant nach einer Gas-Explosion ausgebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, ging der Alarm um kurz vor Mitternacht ein. Der Brand in dem Wohn- und Geschäftshaus in der Herrenstraße konnte gelöscht werden, verletzt wurde niemand. Auch das THW war vor Ort, um die Statik des Gebäudes zu überprüfen. Insgesamt waren etwa 40 Einsatzkräfte von Feuerwehr und THW im Einsatz. Der Imbiss ist nach dem Brand komplett zerstört, eine Wohnung in dem angrenzenden Haus laut Polizei unbewohnbar. Wie es zu der Explosion kommen konnte, ist noch unklar, ebenso die Höhe des Schadens. | NDR Schleswig-Holstein 25.12.2024 11:00 Uhr

ÖPNV-Versuch in Heiligenhafen findet Anklang

Seit dem Sommer können Menschen in Heiligenhafen (Kreis Ostholstein) kostenlos Busfahren. Die Stadt will so dafür sorgen, dass der ÖPNV stärker genutzt wird. Laut Tourismus-Chef Eike Doyen haben sich die Nutzerzahlen verdoppelt: In den ersten vier Monaten nutzten fast 8.200 Fahrgäste das Angebot der Stadt. Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2023 waren nach Angaben der Stadt rund 8.300 Tickets verkauft worden. Gäste und Einheimische würden das Angebot gerne annehmen, so Doyen. Heiligenhafen lässt sich den ÖPNV-Versuch rund 25.000 Euro pro Jahr kosten. Er läuft bis Ende kommenden Jahres. Ob das Busfahren im Ort kostenlos bleibt, soll dann entschieden werden. | NDR Schleswig-Holstein 25.12.2024 08:00 Uhr

Das Wetter: Viele Wolken und zeitweise Regen

Am ersten Weihnachtsfeiertag ist es oftmals stark bis dicht bewölkt, mitunter neblig-trüb. Über den Tag hinweg gibt es hier und da ein wenig Sprühregen - teilweise bleibt es aber auch lange Zeit trocken. Mit Auflockerungen ist kaum zu rechnen. Die Höchstwerte liegen bei 8 Grad in Puttgarden auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) bis 10 Grad in Norderstedt (Kreis Segeberg). Es weht schwacher, an der See auch mäßiger Südwestwind. | NDR Schleswig-Holstein 25.12.2024 08:00 Uhr

