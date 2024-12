Kostenloser ÖPNV in Heiligenhafen startet erfolgreich Stand: 25.12.2024 08:00 Uhr In Heiligenhafen ist das Busfahren seit August kostenlos. Die Stadt will so mehr Menschen dazu bringen, ihr Auto stehen zu lassen - und das scheint zu funktionieren, wie eine Zwischenbilanz zeigt.

In den ersten vier Monaten haben knapp 8.200 Fahrgäste das Angebot der Stadt Heiligenhafen (Kreis Ostholstein) genutzt und sind kostenlos Bus gefahren. Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2023 wurden nach Angaben der Stadt rund 8.300 Tickets verkauft. Damit hätten sich die Nutzerzahlen beziehungsweise Beförderungen rein rechnerisch verdreifacht, sagt Heiligenhafens Tourismuschef Eike Doyen im Gespräch mit NDR Schleswig-Holstein. Genau diese Entwicklung hatte sich die Stadt erhofft. "Nach ersten Ergebnissen können wir nur zufrieden sein, weil wir unser Ziel letztlich erreicht haben", so Doyen.

Pilotprojekt einmalig in Schleswig-Holstein

Der laut NAH.SH landesweit einmalige Pilotversuch kostet die Stadt Heiligenhafen rund 25.000 Euro pro Jahr. Er läuft noch bis Ende nächsten Jahres. Dann will die Stadt entscheiden, ob Busfahren im Ort weiterhin kostenlos bleibt.

Hier ist der ÖPNV in Deutschland kostenlos

Im gesamten Bundesgebiet gibt es nur wenige Städte mit kostenfreiem ÖPNV. Dazu gehören zum Beispiel in Bayern die Orte Augsburg, Pfaffenhofen und seit 2024 - zumindest befristet - Erlangen. Mit einem speziellen kostenfreien Ticket ist auch der Nahverkehr im nordrhein-westfälischen Monheim am Rhein gratis.

Im bayrischen Aschaffenburg sowie in Ulm, Neu-Ulm, Villingen-Schwenningen und Tübingen in Baden-Württemberg ist das Busfahren zumindest sonnabends kostenlos. Wie eine Studie der Universität Ulm zeigt, ließen dadurch an Sonnabenden mehr Menschen ihr Auto stehen. Andere Städte wie Kiel bieten gelegentlich kostenfreien ÖPNV an, etwa an verkaufsoffenen Sonntagen. Doch nicht überall lohnen sich die Angebote: Wie die Stadt Aschaffenburg dem BR mitteilte, hat dort der Individualverkehr mit dem Auto dadurch nicht abgenommen. Ein früher Test in Templin in Brandenburg wurde 2003 wegen zu hoher Kosten eingestellt.

