Neumünster: Nord-SPD will Landesliste für Bundestagswahl aufstellen

Die SPD wählt heute auf ihrer Landeswahlkonferenz in Neumünster ihre Kandidaten und Kandidatinnen für die schleswig-holsteinische Landesliste zur Bundestagswahl. Der Vorschlag der Parteispitze ist seit Anfang der Woche bekannt und hat im Landesverband für Diskussionen gesorgt. Tim Klüssendorf soll Spitzenkandidat der Landes-SPD für die Bundestagswahl werden. Der 33-jährige Bundestagsabgeordnete aus Lübeck soll auf Platz 1 der Landesliste gewählt werden. Die langjährige Bundestagsabgeordnete und ehemalige parlamentarische Staatssekretärin aus Ostholstein, Bettina Hagedorn, ist Kandidatin für Platz 8. Sie kündigte bereits ihre Kampfkandidatur für einen besseren Listenplatz an und will auf Platz 4 gegen Christine Schubert antreten. Um Platz 5 bewerben sich mehrere Kandidaten. Auf Platz 2 ist Nina Scheer und auf Platz 3 Ralf Stegner vorgesehen. Auf der Landeswahlkonferenz wird auch die Bundesvorsitzende der SPD, Saskia Esken, erwartet. | NDR Schleswig-Holstein 07.12.2024 11:00 Uhr

Tag des brandverletzten Kindes: Warnung vor Verbrühung

Frisch aufgebrühtes Teewasser kann, wenn die Tasse umkippt, schwere Verbrennungen hervorrufen. Gerade bei Kindern ist das besonders dramatisch. Darauf macht die Initiative für brandverletzte Kinder, "Paulinchen", aus Norderstedt (Kreis Segeberg) zum Tag des brandverletzten Kindes aufmerksam. "Es hinterlässt Narben auf der Haut, aber auch auch auf der Seele. (...) Eine großflächige Verbrennung oder Verbrühung ist extrem schmerzhaft. Weil Kinder noch wachsen, sind häufig Korrektur-Operationen nötig", erklärt Paulinchen-Sprecherin Verena Deitmaring. Jedes Jahr müssen nach ihren Angaben etwa 7.000 Kinder in Deutschland wegen Brandverletzungen stationär im Krankenhaus behandelt werden. | NDR Schleswig-Holstein 07.12.2024 11:00 Uhr

Knapp der Insolvenz entkommen: VfB Lübeck will Mitglieder informieren

Wie geht es weiter beim VfB Lübeck? Nachdem der Verein vergangene Woche nur knapp der Insolvenz entgangen war, will die Vereinsführung am Samstagvormittag ihre Mitglieder bei einer außerordentlichen Versammlung informieren. Vorstand Dieter Gudel möchte den Mitgliedern erklären, was passiert und schief gelaufen ist. Bei einer externen Finanzprüfung war laut Gudel herausgekommen, dass dem VfB eine Million Euro fehlten. Das Geld kam für den Verein überraschend innerhalb weniger Tage durch Fans, Sponsoren und anderen Geldgebern zusammen. | NDR Schleswig-Holstein 07.12.2024 11:00 Uhr

Holstein Kiel spielt gegen RB Leipzig

Holstein Kiel hat heute in der Fußball-Bundesliga den RB Leipzig zu Gast. Anstoß im Holstein-Stadion ist um 15:30 Uhr. Der Rückstand auf den Relegationsplatz 16 beträgt mittlerweile fünf Punkte. Aus den vergangenen sieben Spielen gelang der KSV nur ein einziger Sieg. Viel spricht nicht dafür, dass sich das ausgerechnet gegen Leipzig ändert, auch wenn Leipzig auch seit Ende Oktober auf einen Sieg wartet. Aber: der RB schlug in dieser Woche den Tabellenzweiten aus Frankfurt klar mit 3:0 und scheint wieder in Form zu sein. Dazu kommen auf der Kieler Seite große Personalsorgen in der Defensive. Abwehrchef Erras fällt mit einer Gehirnerschütterung aus und Außenverteidiger Becker muss wegen eines gebrochenen kleinen Zehs am linken Fuß passen. | NDR Schleswig-Holstein 07.12.2024 10:00 Uhr

SG Flensburg-Handewitt siegt gegen Schlusslicht VfL Potsdam

Die Bundesliga-Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben ihren neunten Saisonsieg gefeiert. Gegen den weiterhin punktlosen Aufsteiger 1. VfL Potsdam gab es für die Norddeutschen vor 6.164 Zuschauern in der heimischen Arena einen ungefährdeten 39:22 (19:11)-Sieg. Bester Werfer des Tabellenvierten war Lukas Jörgensen mit sechs Treffern. Für das Schlusslicht aus Brandenburg waren Josip Simic, Max Günther und Dustin Kraus je viermal erfolgreich. Die Flensburger liegen damit weiterhin drei Zähler hinter der TSV Hannover-Burgdorf. Die Niedersachsen übernahmen nach dem 35:30 (14:14)-Erfolg über die Rhein-Neckar Löwen zumindest vorübergehend die Tabellenspitze. | NDR Schleswig-Holstein 07.12.2024 09:00 Uhr

Auto von hinten gerammt: 80-Jährige verunglückt tödlich auf A7

Bei einem Auffahrunfall auf der A7 kurz vor dem Grenzübergang Ellund ist am Freitag eine Autofahrerin ums Leben gekommen. Die 80-Jährige war dort laut Polizei auf der linken Fahrspur unterwegs, als ein anderes Auto ihr Fahrzeug von hinten rammte. Die Frau verlor die Kontrolle über den Wagen, das Auto überschlug sich mehrfach. Die Fahrerin wurde aus dem Auto geschleudert. Helfer konnten sie nicht mehr retten. Der 33-jährige Fahrer des anderen Autos blieb unverletzt. Die A7 war lange Zeit gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 07.12.2024 08:00 Uhr

Die A7 in Hamburg wird an diesem Wochenende voll gesperrt - und zwar von Freitag, 22 Uhr bis Sonntag, 5 Uhr zwischen den Anschlussstellen Stellingen und Heimfeld. Nach Angaben der zuständigen Autobahn GmbH werden unter anderem im Bereich des neuen Lärmschutztunnels Altona die Pfeiler montiert, an denen dann die blauen Autobahnschilder aufgehängt werden. Die weiträumige Umleitung führt von Neumünster über die A21 und die A1 zum Maschener Kreuz. Alle, die in Richtung Süden in die Stadt wollen, werden in Stellingen abgeleitet. | NDR Schleswig-Holstein 06.12.2024 07:00 Uhr

Zugausfälle zwischen Hamburg, Itzehoe und Wrist

Die Deutsche Bahn saniert die Strecke der RB61 beziehungsweise RB71 zwischen Hamburg, Itzehoe und Wrist (beide Kreis Steinburg). Deshalb fallen seit Donnerstagabend immer wieder Regionalzüge aus. Ab Sonnabend fällt zudem der Fernverkehr zwischen Elmshorn (Kreis Pinneberg) und Itzehoe komplett aus. Bis Sonntag verkehrt auf dem Abschnitt ein Ersatzverkehr mit Bussen. Die Bahn will die Gleise, Bahnübergänge und den Untergrund erneuern und dadurch pünktlicher und verlässlicher werden. Reisende sollten genau schauen, welche Züge auf der Strecke noch fahren und welche nicht, sagt ein Sprecher von Nordbahn. | NDR Schleswig-Holstein 06.12.2024 06:30 Uhr

Wetter: Viele Wolken mit einzelnen Schauern

Heute Nachmittag ist es stark bis dicht bewölkt und es gibt Regen. Im Laufe des Nachmittags lässt der Regen im Westen nach und an der Nordsee und zur Elbmündung hin lockert es stellenweise auf. Die Höchstwerte liegen bei 5 Grad in Hattstedt und bei 6 Grad in Quickborn. | NDR Schleswig-Holstein 07.12.2024 08:00 Uhr

