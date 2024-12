Neumünster: Spitzenkandidat der Nord-SPD ist Tim Klüssendorf Stand: 07.12.2024 14:02 Uhr Der Spitzenkandidat der schleswig-holsteinischen SPD für die Bundestagswahl steht fest: Tim Klüssendorf. Auf Platz 2 der Landesliste wählte die SPD die Energiepolitikerin Nina Scheer. Auf Platz 3 Ralf Stegner.

Die SPD in Schleswig-Holstein geht mit Tim Klüssendorf an der Spitze in den anstehenden Bundestagswahlkampf. Der 33-jährige Bundestagsabgeordnete aus Lübeck erhielt bei der Landeswahlkonferenz in Neumünster mehr als 95 Prozent der Stimmen.

Er freue sich über den Rückenwind, es sei ein tolles Ergebnis, sagte Tim Klüssendorf nach seiner Wahl. Von den schlechten Umfragewerten für seine Partei auf Bundesebene zeigte sich Klüssendorf unbeeindruckt. Man habe einiges vorzuweisen, was man in Regierungsverantwortung erreicht habe. Und man habe mit Olaf Scholz einen Kanzlerkandidaten, der gezeigt habe, dass er Verantwortung könne, so Klüssendorf.

Darauf hatte zuvor auch Bundesparteichefin Saskia Esken in ihrer Rede zu den Delegierten in Neumünster verwiesen. Die Wähler haben im Februar die Wahl zwischen einem erfahrenen Bundeskanzler und Friedrich Merz, der noch nie politische Verantwortung in einer Regierung gehabt habe. Auf Platz 2 der Landesliste wählte die SPD die Energiepolitikerin Nina Scheer. Auf Platz 3 Ralf Stegner, der nach seiner Wahl stehenden Applaus bekam.

