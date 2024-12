Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 06.12.2024 07:07 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 6. Dezember 2024 - kompakt im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert ist.

Das Wichtigste in Kürze:



Handel mit Ökopunkten für Baubranche in SH immer beliebter

3,5 Hektar Natur und Landschaft verschwinden durch Baumaßnahmen jeden Tag in Schleswig-Holstein, sagt der NABU. Das muss ausgeglichen werden. Da Bauherren in der Regel selbst keine Flächen haben, kaufen sie sogenannte Ökopunkte. Die bieten zum Beispiel Landwirte an. Die Landwirte selbst bekommen die Punkte, wenn sie ihre Äcker renaturieren - und nur noch eingeschränkt landwirtschaftlich nutzen. Nach Angaben des Bauernverbandes Schleswig-Holstein ist das ein immer lukrativeres Geschäft für Landwirte. Naturschützer kritisieren an dem Ökopunkte-Konzept, dass die Instandhaltung der Flächen oft nicht richtig kontrolliert werde. Außerdem gebe es immer wieder sinnlose Maßnahmen. | NDR Schleswig-Holstein 06.12.2024 07:00 Uhr

Zugausfälle zwischen Hamburg, Itzehoe und Wrist

Die Deutsche Bahn saniert die Strecke der RB61 beziehungsweise RB71 zwischen Hamburg, Itzehoe und Wrist (beide Kreis Steinburg). Deshalb fallen seit Donnerstagabend immer wieder Regionalzüge aus. Ab Sonnabend fällt zudem der Fernverkehr zwischen Elmshorn (Kreis Pinneberg) und Itzehoe komplett aus. Bis Sonntag verkehrt auf dem Abschnitt ein Ersatzverkehr mit Bussen. Die Bahn will die Gleise, Bahnübergänge und den Untergrund erneuern und dadurch pünktlicher und verlässlicher werden. Reisende sollten genau schauen, welche Züge auf der Strecke noch fahren und welche nicht, sagt ein Sprecher von Nordbahn. | NDR Schleswig-Holstein 06.12.2024 06:30 Uhr

Das Amtsgericht Niebüll (Kreis Nordfriesland) wird am Freitag (6.12.) das Urteil gegen sechs Mitglieder der Klimaschutzgruppe "Letzte Generation" sprechen - aus Platzgründen in Itzehoe (Kreis Steinburg). Die Staatsanwaltschaft hatte unter anderem für zwei angeklagte Frauen im Alter von 22 und 24 Jahren eine Freiheitsstrafe von fünf Monaten gefordert. Hintergrund sind zwei Protestaktionen auf dem Flughafen Sylt sowie auf einem Golfclub der Insel. Laut Anklage hatten Mitglieder der Gruppe einen Schaden von mehr als einer Million Euro verursacht. | NDR Schleswig-Holstein 06.12.2024 06:00 Uhr

Handyverbot an Schulen? Bildungsministerin Prien ist dafür

Die Diskussion über ein Handyverbot an Schulen geht weiter. In rund einer Woche wollen die Kultusminister der Länder darüber sprechen. Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) spricht sich ebenfalls für strengere Regeln aus - auch an weiterführenden Schulen. In vielen Gymnasien und Gemeinschaftschulen gibt es bereits mit dem Handy Tresor eine Lösung, um die private Handynutzung an Schulen einzudämmen. | NDR Schleswig-Holstein 06.12.2024 05:30 Uhr

Wetter: Viele Wolken mit einzelnen Schauern und Küstenböen

Am Freitag gibt es viele, oft dichte Wolken. Regen zieht allmählich ostwärts ab. Später gibt es neben einzelnen Schauern auch trockene Phasen. Mit Auflockerungen mit etwas Sonne ist nur stellenweise zu rechnen. Höchstwerte liegen bei 6 Grad in Flensburg bis 8 Grad in Itzehoe (Kreis Steinburg). Am Morgen wehen an den Küsten starke bis stürmische Böen. Tagsüber weht im Binnenland ein schwacher bis mäßiger, an den Küsten mäßiger bis frischer Wind aus unterschiedlichen, später aus nördlichen Richtungen. | NDR Schleswig-Holstein 06.12.2024 06:00 Uhr

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

