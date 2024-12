Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 03.12.2024 07:00 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 3. Dezember 2024 - aktuell und kompakt im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und was noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:

Streik im Busgewerbe: Einigung steht bevor

Im Tarifkonflikt des privaten Busgewerbes in Schleswig-Holstein könnte es möglicherweise heute eine Einigung geben. Die Gewerkschaft ver.di und der Arbeitgeberverband treffen sich nach Angaben der Gewerkschaft am Vormittag kurzfristig zu einem Verhandlungsgespräch. Die Arbeitgeber wollen nach eigenen Angaben möglichst noch in diesem Jahr einen Abschluss erzielen. Sollten sich beide Seiten auf einen Tarifabschluss einigen, müssen die Gewerkschaftsmitglieder noch in einer Urabstimmung darüber abstimmen. | NDR Schleswig-Holstein 03.12.2024 06:00 Uhr

Wieder freie Fahrt am Theodor-Heuss-Ring in Kiel

Nach monatelangen Sanierungsarbeiten wird der Theodor-Heuss-Ring in Kiel nach Bauarbeiten wieder vollständig freigegeben. Laut einer Sprecherin der Stadt sollen heute die letzten Baustellenschilder und Absperrungen entfernt werden. Der Theodor-Heuss-Ring war seit März wegen der Bauarbeiten zu einem Verkehrs-Nadelöhr geworden. Vor allem im Berufsverkehr gab es viele Staus und Behinderungen. | NDR Schleswig-Holstein 03.12.2024 06:00 Uhr

Northvolt: Für Bund und Land kann es teuer werden

Die Finanzkrise des schwedischen Batterieherstellers Northvolt kann für den Bund und das Land Schleswig-Holstein teuer werden. Das angeschlagene Unternehmen, das eine Fabrik bei Heide (Kreis Dithmarschen) errichtet, hatte ein Sanierungsverfahren nach US-Insolvenzrecht beantragt. Damit stehen auch rund 600 Millionen Euro auf dem Spiel, die Northvolt von der staatlichen Förderbank KfW erhalten hat. Dafür bürgen Bund und Land je zur Hälfte. Aus einem Schreiben von Finanzstaatssekretär Steffen Meyer (SPD) heißt es nun laut Handelsblatt: Weil die KfW erst einmal nicht damit rechnen kann, das Geld von Northvolt zurückzubekommen, müssen der Bund und Land es der KfW je zur Hälfte ersetzen. Zuerst hatte die Bild-Zeitung darüber berichtet. | NDR Schleswig-Holstein 03.12.2024 06:00 Uhr

Behindertenverbände in SH fordern Abbau von Barrieren

Zum Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung haben Behindertenverbände in Schleswig-Holstein dazu aufgerufen, mehr für den Abbau von Barrieren zu tun. Probleme gebe es unter anderem im Öffentlichen Nahverkehr. Der Verband der Sehbehinderten kritisiert neben baulichen Barrieren auch immer weniger Verbindungen, gerade auf dem Land. Sorgen bereitet auch das Thema Kurzzeitpflege für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Laut dem Landesverband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen gibt es in Schleswig-Holstein fast keine entsprechenden Kurzzeitpflegeplätze. | NDR Schleswig-Holstein 03.12.2024 06:00 Uhr

Mordprozess in Flensburg startet

In Flensburg beginnt heute am Landgericht ein Prozess gegen vier Angeklagte wegen gemeinschaftlichem Mord und schwerem Raub. Im Januar dieses Jahres sollen zwei der Männer laut Staatsanwaltschaft in das Haus eines älteren Ehepaares in Sankt Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) eingebrochen sein. Sie waren als Paketboden verkleidet. Laut Anklage bedrohten sie das Paar mit einer Schusswaffe. Dabei wurde der 99 Jahre alte Ehemann geschubst. Er stürzte und starb später an seinen Verletzungen. Die Ehefrau wurde von den Tätern gefesselt und geschlagen. Die Angeklagten sollen dann mit einem Handy, Bargeld und Schmuck geflüchtet sein. Die beiden anderen Männer sollen in einem Auto gewartet und Funkkontakt zu ihren Komplizen gehabt haben. | NDR Schleswig-Holstein 03.12.2024 06:00 Uhr

Dachstuhlbrand in Schafflund - 90 Helfer im Einsatz

Großer Einsatz für die Feuerwehr in Schafflund im Kreis Schleswig-Flensburg: Nach Angaben der Feuerwehr ist am Montagabend gegen 21.30 Uhr ein Feuer im Dachstuhl eines Einfamilienhauses ausgebrochen. Etwa 90 Kräfte waren etwa zwei Stunden lang in der Straße Am Fliederbogen im Einsatz. Verletzte gab es nicht, weil die Bewohner nicht zu Hause waren. Die Polizei geht aktuell von 340.000 Euro Sachschaden aus und ermittelt zur Brandursache. | NDR Schleswig-Holstein 03.12.2024 06:00 Uhr

Wetter: Mix aus Sonne, Wolken und Regen

Heute gibt es einen Wechsel aus etwas Sonne, vielen Wolken, trockenen Abschnitten und gelegentlichen Schauern. Die Höchstwerte erreichen sechs Grad in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) und sieben Grad in Lübeck. | NDR Schleswig-Holstein 03.12.2024 07:00 Uhr

