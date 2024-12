Aufatmen für Autofahrer in Kiel: Bauarbeiten am Theodor-Heuss-Ring beendet Stand: 03.12.2024 10:48 Uhr Bekannt war sie als "Kaiserbaustelle": Auf dem Theodor-Heuss-Ring in Kiel wurde seit Beginn dieses Jahres gebaut. Autofahrer rund um Kiel brauchten oft viel Geduld. Jetzt ist die Strecke wieder frei.

Nach monatelangen Behinderungen, Staus und Umleitungen ist der Abschnitt in Kiel am Theodor-Heuss-Ring zwischen dem Ostring und dem Abzweig zur B404 wieder freigegeben. Laut Stadt werden im Laufe des Dienstags noch die letzten Baustellenschilder und Absperrungen entfernt. Seit Mitte März mussten Autofahrer im dem Bereich der B76 wegen der Bauarbeiten viel Geduld aufbringen: Besonders im Berufsverkehr gab es immer wieder Staus und Behinderungen. Dort sind in dieser Zeit unter anderem die Fahrbahn der Friesenbrücke in Richtung Süden komplett ausgetauscht, lange Straßenabschnitte neu asphaltiert und Brückenpfeiler saniert worden. Außerdem hat auch die Kreuzung Ostring über der B76 eine neue Asphaltdecke und neue Ampeln bekommen.

Luftabsauganlagen wurden ebenfalls entfernt

Bereits vorher hatte die Stadt Kiel die Luftfilteranlagen am Theodor-Heuss-Ring abbauen lassen. Sie hatten in den vergangenen Jahren die Aufgabe, an der vielbefahrenen Straße auf Höhe des Abzweigs zur B404, Schadstoffe aus der Luft zu holen, um Fahrverbote zu verhindern. Allerdings blockierten sie dabei den Radweg, was immer wieder für Ärger sorgte. Inzwischen sind die Anlagen nicht mehr notwendig, da die EU stengere Regeln zur Luftqualität in Arbeit hat. Die Luftabsauganlagen werden zunächst eingelagert. Die Stadt hatte die Geräte für 600.000 Euro gekauft.

Weitere Informationen 3 Min Realer Irrsinn: Schilderwahnsinn in Kiel Da an einer vielbefahrenen Straße in Kiel Absauganlagen auf einem Radweg stehen, ist nun klar geregelt, wann man als Radfahrer auf den Gehweg wechseln muss. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.12.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Straßenbau Kiel B76