Nach Raubüberfall in Reinbek: Razzia und Festnahmen in Hamburg Stand: 03.12.2024 16:52 Uhr Am Dienstag hat die Polizei im Hamburger Stadtgebiet mehrere Wohnungen durchsucht. Drei Männer wurden festgenommen. Anlass für die Durchsuchungen war ein Raubüberfall in Reinbek im September.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) hat die Landespolizei Schleswig-Holstein in Hamburg fünf Wohnungen durchsucht und drei Männer im Alter zwischen 32 und 52 Jahren festgenommen. Sie sollen Mitte September in Reinbek (Kreis Stormarn) die Mitarbeiterin einer Schließfachanlage gefesselt und mehrere Schließfächer aufgebrochen haben. Bei den Durchsuchungen stellten die etwa 80 Polizeieinsatzkräfte eine scharfe Waffe, Munition, Goldmünzen und Schmuck sicher. Die Beamten beschlagnahmten außerdem ein sehr teures Auto.

Zwei Männer in U-Haft

Der beschlagnahmte Schmuck konnte laut Polizei dem Überfall in Reinbek zugeordnet werden. Wie hoch der entstandene Schaden damals war, will die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen. Zwei der Männer sitzen vorerst in Untersuchungshaft, gegen sie lag laut Polizei jeweils mindestens ein Haftbefehl vor. Der Dritte konnte demnach wieder gehen. Allen drei Männer kommen aus Hamburg.

Weitere Informationen Überfall in Reinbek: Fahndung nach drei Männern Nach einem räuberischen Diebstahl in einer Schließfachanlage fahnden Polizei und Staatsanwaltschaft nach drei Tatverdächtigen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.12.2024 | 17:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Stormarn