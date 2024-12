Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 01.12.2024 13:59 Uhr

Tödlicher Verkehrsunfall bei Hürup

Ein 40 Jahre alter Autofahrer ist am Sonntagvormittag bei einem Unfall nahe Hürup im Kreis Schleswig-Flensburg ums Leben gekommen. Er war laut Polizei auf der Eckernförder Landstraße unterwegs - vermutlich mit zu hohem Tempo. Im Bereich Freienwill kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Mann nur noch tot aus seinem Fahrzeug bergen. Die Straße war für rund zwei Stunden voll gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 01.12.2024 14:00 Uhr

Bombe in Kiel-Dietrichsdorf entschärft

Experten des Kampfmittelräumdienstes haben am Sonntagvormittag in Kiel einen Blindgänger aus dem zweiten Weltkrieg entschärft. Laut Polizei konnte die amerikanische Fliegerbombe gegen 12:30 Uhr unschädlich gemacht werden. Zuvor mussten nach Polizeiangaben knapp 4.000 Menschen im Bereich der Schwentinemündung ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Die Bombe lag in der Grenzstraße im Stadtteil Dietrichsdorf. Dort hatten sie Mitarbeiter einer Spezialfirma bei Bodenuntersuchungen entdeckt. | NDR Schleswig-Holstein 01.12.2024 13:00 Uhr

Dank Sylt, Föhr und Amrum: Nordfriesland glänzt mit hoher Kaufkraft

Verhältnismäßig niedrige Preise und ein Einkommen über dem Durchschnitt: Das zeichnet eine hohe Kaufkraft aus. Der Kreis Nordfriesland konnte sich darin jetzt einen bundesweiten Spitzenplatz sichern. Das zeigen Daten aus 2022 vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Demnach liegt Nordfriesland auf Platz 4. Damit rangiert der Kreis nur hinter den Landkreisen Starnberg und Miesbach am Tegernsee in Bayern und dem Hochtaunuskreis in Hessen. Laut Auswertung ist das Festland Nordfrieslands allerdings eher ländlich und strukturschwach geprägt - Sylt, Föhr und Amrum sind durch den Tourismus dagegen wirtschaftlich sehr stark. Aus SH ebenfalls bundesweit oben mit dabei: Die Kreise Stormarn auf Platz 34 und Dithmarschen auf Rang 62. Die kreisfreien Städte schneiden dagegen eher schlecht ab. | NDR Schleswig-Holstein 01.12.2024 11:00 Uhr

Handball-Bundesliga: Kiel holt zweiten Sieg

Der THW Kiel ist zurück in der Erfolgsspur: Nachdem der deutsche Handball-Rekordmeister auf internationaler Bühne zuletzt zwei Siege gefeiert hatte, gab es am Samstagabend beim 35:24 (16:10) gegen die HSG Wetzlar auch in der Bundesliga den zweiten Erfolg. Gegen die Hessen trotzten die "Zebras" großen Personalproblemen. Dank dem Sieg klettern die Kieler auf den fünften Platz in der Tabelle. | NDR Schleswig-Holstein 01.12.2024 10:00 Uhr

"Brot für die Welt": Spendenaktion beginnt in SH

Zum 66. Mal startet am Sonntag die Spendenaktion "Brot für die Welt". Laut Diakonie Schleswig-Holstein leiden weltweit rund 800 Millionen Menschen Hunger. Die Spenden fließen in weltweite Hilfsprojekte. Mit einem Eröffnungs-Gottesdienst um 11 Uhr in der St. Laurentii-Kirche in Itzehoe (Kreis Steinburg) begann die Spendenaktion in Schleswig-Holstein. Eingeladen waren unter anderen Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und die Bischöfin im Sprengel Schleswig und Holstein Nora Steen. "Brot für die Welt" setzt sich für einen gerechten Zugang zu Nahrung auf der ganzen Welt ein. Nach Angaben der Diakonie wurden im Land etwa 2,3 Millionen Euro Spenden und Kollekte gesammelt - bundesweit waren es fast 76 Millionen Euro. | NDR Schleswig-Holstein 01.12.2024 10:00 Uhr

Tag der Feuerwehren in SH: Bagatelleinsätze belasten Einsatzkräfte

Oft kommt es vor, dass die 112 gewählt wird, obwohl es keinen dringenden Notfall gibt. Diese sogenannten Bagatelleinsätze belasten die Feuerwehrkräfte in Schleswig-Holstein zunehmend. Darauf weist der Landesfeuerwehrverband hin - zum landesweiten Tag der Feuerwehren am Sonntag. Laut einer Sprecherin des Landesfeuerwehrverbands gilt nach wie vor: Wer in großer Gefahr ist, soll die 112 rufen. Es gibt demnach aber auch viele Einsätze, die Personal binden, das an anderer Stelle möglicherweise fehlt. Denn die meisten Feuerwehrmänner und -frauen sind Ehrenamtler und lassen bei Alarm alles stehen und liegen. Die Bagatelleinsätze sind nur ein Thema, zu dem die Schleswig-Holsteiner am Sonntag mit den Helfern ins Gespräch kommen können. Zum Tag der Feuerwehren sind Aktionen in vielen Städten und Gemeinden geplant. | NDR Schleswig-Holstein 01.12.2024 09:00 Uhr

Pinneberg: Brennende Autos auf Park+Ride-Parkplatz

Auf einem Park+Ride-Parkplatz am S-Bahnhof Thesdorf in Pinneberg (Kreis Pinneberg) haben am Samstagabend zwei Autos gebrannt. Sie wurden komplett zerstört. Der Brand ist laut Feuerwehr auch auf drei umstehende Autos übergegangen - auch sie wurden zum Teil beschädigt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Die Kriminalpolizei ermittelt. Die rund 25 Einsatzkräfte der Feuerwehr kamen gerade von einem anderen Einsatz in Pinneberg. Dort war Brandgeruch in einer Wohnung gemeldet worden. | NDR Schleswig-Holstein 01.12.2024 08:00 Uhr

Wetter: Ein Mix aus Sonne und Wolken

Am Sonntagnachmittag ist es sonnig, nach Norden hin länger trüb. Im weiteren Tagesverlauf kommen von der Nordsee her dichtere Wolken - es bleibt aber meist trocken. Es werden maximal 4 Grad in Malente (Kreis Plön) bis 7 Grad auf Föhr (Kreis Nordfriesland) erwartet. Es weht schwacher, an der Ostsee mäßiger, an der Nordsee später mäßiger bis frischer Wind aus südlichen Richtungen. | NDR Schleswig-Holstein 01.12.2024 08:00 Uhr

