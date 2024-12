Brot für die Welt sammelt Spenden für Projekte weltweit Stand: 01.12.2024 12:09 Uhr Am Sonntag ist die 66. Spendenaktion von Brot für die Welt in Schleswig-Holstein gestartet worden. Die evangelische Hilfsorganisation sammelt für Hilfsprojekte auf der ganzen Welt.

Der Gottesdienst in der St. Laurentii-Kirche in Itzehoe (Kreis Steinburg) bildete den Auftakt des diesjährigen Spendensammelns für die weltweiten Hilfsprojekte von Brot für die Welt. Mit dabei waren unter anderem Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und die Bischöfin im Sprengel Schleswig und Holstein Nora Steen. "In einer Welt, die von Unsicherheit geprägt ist, bedeutet jede Spende Nächstenliebe und schenkt gleichzeitig Hoffnung", sagte Günther. So könnten aus kleinen Samenkörnern große Veränderungen für eine gerechtere und friedlichere Welt wachsen.

Hilfe zur Selbsthilfe

Brot für die Welt setzt sich nach eigenen Angaben für ein Ernährungssystem ein, das auf die Bedürfnisse armer und benachteiligter Gruppen zugeschnitten ist. Zahlreiche Projekte unterstützen Kleinbauern dabei, sich mit vielfältigen Anbaumethoden und eigenem Saatgut selbst zu helfen. Mehr Informationen zu den Projekten und Unterstützungsmöglichkeiten gibt es online.

