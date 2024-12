Bombe am Kieler Ostufer erfolgreich entschärft Stand: 01.12.2024 12:47 Uhr Am Kieler Ostufer haben Experten des Kampfmittelräumdienstes eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Zuvor mussten knapp 4.000 Menschen evakuiert werden. Sie können nun zurückkehren in ihre Häuser und Wohnungen.

Eine Sondierungsfirma hatte den Blindgänger am Ostufer in Kiel gefunden - jetzt wurde die Bombe erfolgreich entschärft. Laut Polizei konnte der Kampfmittelräumdienst die amerikanische 250-Kilo-Bombe gegen 12.30 Uhr unschädlich machen. Sie lag in der Grenzstraße im Kieler Stadtteil Dietrichsdorf.

Bis 10 Uhr mussten fast 4.000 Anwohnerinnen und Anwohner im Bereich der Schwentinemündung ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Betroffene Straßen sperrte die Polizei.

B502 von Sperrung nicht betroffen

Nicht nur Anwohner waren von der Bombenevakuierung betroffen: Die Polizei hatte auch die Besatzungsmitglieder anliegender Schiffe aufgefordert, heute Vormittag von Bord zu gehen. Das betraf alle Schiffe und Boote im Bereich der Schwentinemündung. Nicht gesperrt wurde die Bundesstraße 502 zwischen Kiel und Schönberg (Kreis Plön).

