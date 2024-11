Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 30.11.2024 10:42 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 30. November 2024 - aktuell und kompakt im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und was noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:



Kommunen besorgt über geplante Haushaltseinsparungen

Der Haushalt für 2025 ist vom Land noch nicht beschlossen, es sind aber Einsparungen vorgesehen. Die Kommunen im Land wird besonders der geplante Wegfall von Fördermitteln treffen. Weniger Geld gibt es dann unter anderem der Straßenausbau (?), Feuerwehren oder auch die Busse und Bahnen. Die Bürgermeisterinnen, Bürgermeister und kommunalen Vertreterinnen und Vertreter zeigen sich auf Nachfrage von NDR Schleswig-Holstein besorgt. Denn die Kassenlage in vielen Städten und Gemeinden ist schon jetzt (?) stark angespannt. Komme jetzt noch weniger Geld an, müssten viele Kommunen im Land höhere Schulden machen und Projekte schieben oder sogar streichen. | NDR Schleswig-Holstein 30.11.2024 10:00 Uhr

Planung für Umbau des Holstein Kiel Stadions laufen auf Hochtouren

Bei Fußball-Bundesligist Holstein Kiel und der Stadt Kiel laufen die Planungen für die Erstligatauglichkeit des Stadions weiter auf Hochtouren. Am Freitag teilte die Stadt mit, es gebe noch keine Präferenz für eine der im Sommer vorgeschlagenen Umbau-Varianten. In der zweiten Dezember-Woche soll nun das europaweite Vergabeverfahren per Wettbewerb starten. Es sei ein offenes Verfahren, für das sich Unternehmen bis Anfang Januar bewerben können, heißt es. | NDR Schleswig-Holstein 30.11.2024 10:00 Uhr

Notfalltag am UKSH in Lübeck

Am UKSH Campus Lübeck findet am Sonnabend der 11. Notfalltag statt. Es ist ein Fortbildungstag für Fachleute aus der Rettungs- und Notfallmedizin. Rund 500 Interessierte haben sich angemeldet, erzählt Dr. Sebastian Wolfrum von der Interdisziplinären Notaufnahme am UKSH Lübeck. Dieser Tag soll die Zusammenarbeit zwischen dem Rettungsdienst und den Krankenhäusern stärken. Er soll zeigen, dass beide Bereiche eng am Patienten miteinander arbeiten und ein Team sind, so Wolfrum. Auf dem Notfalltag werden unter anderem moderne Therapiekonzepte gezeigt. Es gibt verschiedene Workshops, Vorträge und Diskussionsrunden zu Themen wie Reanimation, Schwerstverletzten nach Unfällen und Blutvergiftung. | NDR Schleswig-Holstein 30.11.2024 09:00 Uhr

Holstein Kiel verliert Keller-Duell der Bundesliga beim FC St. Pauli

Fußball-Bundesligist Holstein Kiel hat das Kellerduell beim FC St. Pauli am Freitagabend mit 1:3 (0:1) verloren. Beim ersten Aufeinandertreffen der beiden Nord-Klubs in der Bundesliga brachte Saliakas die Hausherren in der 25. Minute mit einem präzisen Flachschuss in Führung. Guilavogui (56.) und Eggestein (85.) erhöhten nach der Pause. Harres (90.+1) traf kurz vor Ende für die Kieler. Kiel-Stürmer Arp hatte mit einem von Vasilj (45.) gehaltenen Foulelfmeter den möglichen 1:1-Ausgleich vergeben. Holstein hat als Vorletzter nun schon fünf Zähler Rückstand auf den Relegationsplatz. | NDR Schleswig-Holstein 30.11.2024 08:00 Uhr

Serie der SG Flensburg-Handewitt reißt gegen MT Melsungen

Die Erfolgsserie der SG Flensburg-Handewitt ist beendet. Nach zuvor wettbewerbsübergreifend acht Siegen in Folge mussten sich die Flensburger am Freitagabend im Topspiel der Handball-Bundesliga bei der MT Melsungen mit 24:33 (13:15) geschlagen geben. Die Gastgeber stehen durch den Erfolg mit jetzt 20:4 Punkten auch weiterhin in der Tabelle ganz oben. Die Mannschaft von SG-Trainer Nicolej Krickau steht dagegen nun bei 17:7 Zählern. | NDR Schleswig-Holstein 30.11.2024 08:00 Uhr

Wetter: Ein Mix aus Sonne und Wolken

Am Sonnabend in das Wetter in Schleswig-Holstein teils heiter, teils wolkig und trocken. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 4 und 6 Grad. In der Nacht zum Sonntag ziehen strichweise Wolkenfelder auf, aber vielerorts bleibt es klar. Im Norden ist es eher wolkig und klar nur langsam auf. Die Tiefstwerte liegen bei -3 und -1 Grad, an der Dänischen Grenze um 0 Grad, an der Küste und Inseln um 5 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 30.11.2024 08:00 Uhr

