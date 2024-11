Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 18.11.2024 07:27 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 18. November 2024 - aktuell und kompakt im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und was noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:

Neues Studentenwohnheim wird in Flensburg eröffnet

In Schleswig-Holstein ist die Wohnungsnot für Studierende groß. Um das zu ändern, wird in Flensburg am Nachmittag auf dem Campus der Europa-Universität ein neues Studierendenwohnheim eröffnet. Nach Angaben des Studentenwerks Schleswig-Holstein werden 159 Studierende hier Anfang Februar 2025 ein neues bezahlbares Dach über dem Kopf finden. Zum Start des Wintersemesters stehen aber immer noch 300 Studenten auf der Warteliste für eine der insgesamt 500 Wohnungen. Innerhalb von sieben Jahren konnte in Flensburg das dritte Wohnheim eröffnet werden. Die Kosten des neuen Gebäudes belaufen sich auf knapp 13 Millionen Euro. Den Hauptteil trägt das Land. | NDR Schleswig-Holstein 18.11.2024 08:00 Uhr

Prozesse gegen Drogenhändlerring starten in Flensburg

Vor dem Landgericht Flensburg startet der erste Prozess gegen einen Drogenhändlerring. Die insgesamt zehn Angeklagten sollen seit 2018 Betäubungs- und Arzneimittel im Gesamtwert von sechs Millionen Euro verkauft haben. Bei einer großangelegten Razzia im Mai dieses Jahres flogen die neun Männer und eine Frau im Alter zwischen 22 und 44 Jahren dann auf. Sie sollen unter anderem eine Tonne Marihuana, eine halbe Tonne Amphetamine, knapp 30 Kilogramm Kokain und 27.000 Ecstasy-Pillen im Raum Flensburg verkauft haben. Die Verhandlungen gegen die weiteren mutmaßliche Mitglieder des Drogenhändlerrings beginnen in den nächsten Tagen und Wochen. | NDR Schleswig-Holstein 18.11.2024 07:00 Uhr

Führerscheintausch: Viele SHler kommen Pflicht nicht nach

Nur knapp die Hälfte der Autofahrer in Schleswig-Holstein kommt offenbar der Pflicht zum Führerscheintausch nach. Das zeigen Zahlen, die mehrere Kreise auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein mitgeteilt haben. Die Geburtsjahrgänge 1953 bis 1970 riskieren ein Bußgeld, wenn sie jetzt noch mit ihrem alten Papierführerschein in eine Kontrolle geraten. Bis zum 19. Januar müssen alle Geburtsjahrgänge nach 1971 ihren Führerschein tauschen. | NDR Schleswig-Holstein 18.11.2024 06:30 Uhr

SG Flensburg-Handewitt gewinnt Landesderby beim THW Kiel

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben das 111. Landesderby beim THW Kiel mit 37:33 für sich entschieden. Nachdem zunächst alles auf einen Kieler Kantersieg hingedeutet hatte, stabilisierten sich die Gäste und zogen in der zweiten Hälfte davon. Die Flensburger bleiben damit in Schlagdistanz zu Bundesliga-Spitzenreiter MT Melsungen, während der "Meisterschaftszug" für die Kieler frühzeitig abgefahren sein könnte. | NDR Schleswig-Holstein 18.11.2024 06:00 Uhr

Wedel: Fisauli-Aalto und Steyer gehen in Stichwahl um Bürgermeisterposten

In Wedel im Kreis Pinneberg haben die Bürgerinnen und Bürger über eine neue Bürgermeisterin oder einen neuen Bürgermeister abgestimmt. Julia Fisauli-Aalto (CDU) verpasste dabei mit 49,1 Prozent der Stimmen knapp die absolute Mehrheit. Sie wird am 8. Dezember gegen Timo Steyer (parteilos) in der Stichwahl antreten. Steyer bekam am Sonntag 22,1 Prozent der Stimmen. Claudia Wittburg (SPD) konnte 19,8 Prozent der Wedelerinnen und Wedeler von sich überzeugen. Andreas Kuhn (parteilos) errang 9,1 Prozent der Stimmen. Fisauli-Aalto ist seit April als kommissarische Bürgermeisterin im Amt, nachdem gegen den damaligen Bürgermeister Gernot Kaser (parteilos) ein Abwahlverfahren eingeleitet wurde. | NDR Schleswig-Holstein 18.11.2024 06:00 Uhr

29-Jähriger klaut Rettungswagen

Ein 29-Jähriger hat in der Nacht zum Montag in Kiel für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt. Nach Angaben der Polizei klaute er in Hamburg einen Rettungswagen und fuhr damit bis in die Kieler Innenstadt. Er gab laut Polizei an, bewaffnet zu sein, drohte außerdem damit, sich und andere in die Luft zu sprengen. Am frühen Morgen gegen 5 Uhr konnten die Beamten ihn dann festnehmen. Waffen oder Sprengstoff wurden nicht gefunden. Der 29-Jährige ist den Behörden laut Polizei bekannt. | NDR Schleswig-Holstein 18.11.2024 05:30 Uhr

Wetter: Bewölkt mit vereinzelten Schauern

Am Montag ist es wechselnd bewölkt. An den Küsten und entlang der Elbe sind Schauer und vereinzelt Gewitter mit Graupel möglich. Ab dem Nachmittag lassen diese langsam nach. Mit Temperaturen um 6 Grad ist es etwas kühler als zuletzt. Auf den nordfriesischen Inseln sind bis 8 Grad möglich. | NDR Schleswig-Holstein 18.11.2024 06:00 Uhr

