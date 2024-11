Stand: 04.11.2024 07:27 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Droht ein unbefristeter Warnstreik im privaten Busgewerbe in SH?

Die Beschäftigten des Omnibusverbands Nord (OVN) in Schleswig-Holstein wollen in einer Urabstimmung entscheiden, ob es zu unbefristeten Warnstreiks im privaten Busgewerbe kommen wird. Die Gewerkschaft ver.di will das Ergebnis nach eigenen Angaben am Montagmittag bekannt geben. Zwei Wochen lang hatten die Beschäftigte Zeit, sich dafür oder dagegen auszusprechen. In der Vergangenheit hatten die Beschäftigten bereits mehrfach ihre Arbeit niedergelegt, zuletzt Mitte Oktober. Hintergrund ist ein geplatzter Tarifvertrag mit dem OVN. Zum Verband gehören rund 80 private Omnibusunternehmen aus Hamburg und Schleswig-Holstein mit etwa 1.700 Bussen. | NDR Schleswig-Holstein 04.11.2024 06:30 Uhr

Neumünster: Toter in Wohnhaus gefunden, Mordkommission ermittelt

In Neumünster-Einfeld ist am Sonntag laut Polizei ein 73 Jahre alter Mann bei einem Nachbarschaftsstreit ums Leben gekommen. Anschließend wurde ein 63-jähriger Tatverdächtiger festgenommen. Worum es bei dem Streit ging, ist noch unklar. Die Mordkommission ermittelt. Zuvor waren die Einsatzkräfte eigentlich zu einem Brand ausgerückt. Als sie am Haus ankamen, fanden sie den Leichnam des 73-Jährigen, so die Leitstelle der Polizei. Am Montag will die Polizei weitere Informationen bekannt geben. | NDR Schleswig-Holstein 04.11.2024 06:00 Uhr

Polizei ruft zu Vorsicht im Verkehr auf: Schule geht wieder los

Nach zwei Wochen Herbstferien geht in Schleswig-Holstein am Montag wieder die Schule los. Die Polizei ruft deshalb alle Verkehrsteilnehmenden auf, besonders vorsichtig zu sein. Vor allem der Weg morgens zur Schule sei in der dunklen Jahreszeit gefährlich. Für alle Autofahrer gelte deshalb, dass "man vielleicht nicht immer auf seine Vorfahrt beharrt", sagte Jan Winkler vom Landespolizeiamt. Eltern sollten ihre Kinder zudem auch mit Warnwesten ausrüsten und das Licht am Fahrrad überprüfen. Allein in den Monaten Oktober, November, Dezember sind im vergangenen Jahr mehr als 220 Kinder bei Unfällen auf Schleswig-Holsteins Straßen verletzt worden, zeigen die Zahlen der Polizeistatistik. | NDR Schleswig-Holstein 04.11.2024 06:00 Uhr

Büdelsdorf: Hinrichs bleibt Bürgermeister

Rainer Hinrichs (parteilos) bleibt Bürgermeiser von Büdelsdorf im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Er wurde am Sonntag im Amt bestätigt. Der Hinrichs war der einzige Kandidat und erhielt knapp 84 Prozent der 2.200 abgegebenen Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei rund 25 Prozent. Er ist seit 2017 im Amt. | NDR Schleswig-Holstein 04.11.2024 06:00 Uhr

Handball: Kiel kommt bei Berlin unter die Räder - Flensburg jubelt

Am Sonntag hat der THW Kiel in der Handball-Bundesliga sein Auswärtsspiel bei den Füchsen Berlin mit 26:35 (15:17) verloren. Nach neun Siegen von neun Spielen im Oktober riss die Serie der "Zebras" damit nun ab. Die Kieler müssen mit nun sechs Minuspunkten den Kontakt zur Spitze abreißen lassen. Mehr Erfolg hatte Ligakonkurrent SG Flensburg-Handewitt. Mit 35:29 (19:17) gewannen sie am Sonntag gegen den SC DHfK Leipzig. Nach neun Spieltagen stehen nun 13:5 Punkte auf dem Konto der Flensburger. | NDR Schleswig-Holstein 04.11.2024 06:00 Uhr

Wetter: Viele Wolken, Sonne auf den Nordseeinseln möglich

Heute ist es verbreitet stark bewölkt, teilweise kann es auch neblig werden und regnen. Vereinzelt kommt auch die Sonne etwas durch, vor allem auf den Nordseeinseln. Die Höchstwerte liegen bei 11 Grad Celsius in Schwarzenbek (Kreis Herzogtum Lauenburg) bis 13 Grad in Tarp (Kreis Schleswig-Flensburg). Der Wind weht schwach aus unterschiedlichen Richtungen. | NDR Schleswig-Holstein 04.11.2024 07:00 Uhr

