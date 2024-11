Stand: 03.11.2024 11:08 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Schleswig-Holsteins Deiche sind fit für die Winterstürme

Die Nordseeküste ist für die Sturmflutsaison gerüstet. Das hat Küstenschutz-Staatssekretärin Katja Günther (Grüne) mitgeteilt. In diesem Jahr seien an der gesamten Küste und auf den Inseln kleinere und größere Küstenschutzmaßnahmen umgesetzt worden. Beispielsweise wurden die Deiche in Friedrichskoog-Spitze (Kreis Dithmarschen) oder am Eiderdamm (Kreis Nordfriesland) verstärkt. Alle Maßnahmen seien mittlerweile zum größten Teil beendet. | NDR Schleswig-Holstein 03.11.2024 10:00 Uhr

Feuer in St. Michaelisdonn entflammt in der Nacht erneut

In St. Michaelisdonn (Kreis Dithmarschen) hat in der Nacht laut Leitstelle Nord ein Wohnhaus in der Straße "Hohe Geest" gebrannt. Anwohner hatten am frühen Morgen einen lauten Knall gehört. Daraufhin rückten die Einsatzkräfte aus. Der Dachstuhl stand in Flammen. Kurios: Das selbe Haus hatte bereits am Dienstag in Brand gestanden. Fünf Feuerwehren und etwa 50 Einsatzkräfte waren im Einsatz. Während der ersten Löscharbeiten am Dienstag hatten die Flammen plötzlich explosionsartig auf den Dachstuhl übergegriffen, erzählte ein Feuerwehrsprecher. Das Feuer wurde gelöscht. Warum der Brand in der Nacht trotzdem wieder aufgeflammt ist, könne er noch nicht sagen. Die vier Bewohner des Hauses konnten sich unverletzt ins Freie retten. Die Brandursache ist in beiden Fällen noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 03.11.2024 09:00 Uhr

Messerverbot auf Weihnachtsmärkten - Polizei verstärkt Kontrollen

Auf den Weihnachtsmärkten im Land müssen Besucherinnen und Besucher in diesem Jahr mit Taschenkontrollen rechnen. Hintergrund ist, dass das Messerverbot ausgeweitet wurde. Mehrere Bundesländer planen deshalb eine höhere Polizeipräsenz auf Weihnachtsmärkten, meldet die Nachrichtenagentur epd. Aus dem Innenministerium Schleswig-Holstein hieß es demnach, dass es selektive Personen- und Taschenkontrollen geben könne. | NDR Schleswig-Holstein 03.11.2024 09:00 Uhr

Unfall A24 mit Taxi und Lkw: Frau lebensgefährlich verletzt

Bei einem schweren Unfall auf der A24 in Richtung Hamburg sind in der Nacht mehrere Menschen verletzt worden, einige von ihnen schwer. Laut Polizei sind ein Lkw und ein Taxi bei Reinbek (Kreis Stormarn) zusammengestoßen. Der Grund für die Kollision ist noch unklar. Der Lkw- und der Taxifahrer wurden leicht verletzt. Im Taxi saßen zwei Frauen, sie wurden schwer verletzt, eine schwebt in Lebensgefahr. Die Autobahn war fast sechs Stunden lang voll gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 03.11.2024 08:00 Uhr

Bürgermeisterwahl in Büdelsdorf mit nur einem Kandidaten

Büdelsdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) wählt heute einen neuen Bürgermeister. Einziger Kandidat ist der amtierende Bürgermeister Rainer Hinrichs. Er gehört keiner Partei an und leitet schon seit 2017 die Stadtverwaltung in Büdelsdorf. | NDR Schleswig-Holstein 03.11.2024 08:00 Uhr

Holstein Kiel holt ersten Sieg in der Bundesliga

Beim Spiel gegen den 1. FC Heidenheim hat Holstein Kiel den ersten Erstliga-Sieg erlangt. Patrick Erras war der Star des Abends und köpfte die Kieler in der 28. Minute in Führung und damit schlussendlich auch zum Sieg. Heidenheim konnte trotz aller Angriffe keinen Ausgleich erreichen. Das Spiel endete 1:0. | NDR Schleswig-Holstein 03.11.2024 08:00 Uhr

AfD-Landesparteitag in Henstedt-Ulzburg: Wie geht es in Zukunft weiter?

In Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) trifft sich seit Sonnabend die AfD Schleswig-Holstein zu ihrem Landesparteitag. Es geht um die politische Ausrichtung der Partei im Norden und wie sie sich für die Bundestagswahl im kommenden Jahr und die Landtagswahlen 2027 aufstellt. Knapp 300 Parteimitglieder sind vor Ort. Heute sollen die Listen-Kandidaten für die Bundestagswahl im kommenden Jahr gewählt werden. Die Partei peilt als Ergebnis 20 Prozent an, bei der letzten Wahl kam die AfD auf 6,8 Prozent im Land. Bereits am Sonnabend wurde der Landesvorsitzende Kurt Kleinschmidt mit knapp 54 Prozent der Stimmen wiedergewählt. Gut 400 Menschen hatten rund um das Bürgerhaus demonstriert. Auch heute wird wieder mit Protesten gerechnet. | NDR Schleswig-Holstein 03.11.2024 08:00 Uhr

Wetter: Freundlicher Herbsttag mit Sonne und Wolken

Im Norden des Landes wird es wechselnd bis stark bewölkt. Dabei gibt es kaum Regen und bleibt meist trocken. In den übrigen Landesteilen folgt nach etwas Nebel zunächst ein Wechsel aus Sonne und Wolken, vor allem im Süden mit sonnigen Abschnitten, später kommen jedoch auch hier Wolkenfelder auf. Höchstwerte liegen bei 10 Grad in Lübeck bis 14 Grad auf Pellworm (Kreis Nordfriesland). Es weht ein schwacher bis mäßiger, an der Ostsee mäßiger bis frischer, teils stark böiger südwestlicher bis westlicher Wind. | NDR Schleswig-Holstein 03.11.2024 08:00 Uhr

