Stand: 28.10.2024 06:57 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Auszeichnung für Bahnhof in Sörup

Große Ehre für ein kleines Dorf: Der Sonderpreis der "Allianz pro Schiene" für den Bahnhof des Jahres geht in diesem Jahr nach Sörup im Kreis Schleswig-Flensburg: Die Gestaltung des Bahnhofs in Sörup ist aus Sicht der Jury besonders gut gelungen. Die Gemeinde hatte das Bahnhofsgebäude vor acht Jahren erworben und saniert. Heute wird der Preis des gemeinnützigen Verkehrsbündnisses in Berlin verliehen. | NDR Schleswig-Holstein 28.10.2024 06:00 Uhr

Oldenburg kritisiert geplanten Standort für Bahnhof

Oldenburg in Holstein (Kreis Ostholstein) kämpft weiter für eine bessere Hinterlandanbindung zum Fehmarn-Belttunnel. Dabei geht es um die Planungen der Bahn für den Neubau eines Bahnhofs. Dieser soll nach aktuellen Planungen kilometerweit vom Zentrum entfernt entstehen. Oldenburgs Bürgermeister Jörg Saba (parteilos) kritisiert, dass der Ort des Neubaus bis zu einem Meter unter dem Meeresspiegel liege und der Boden aus Torf und Moor bestehe. Hier könne er die Stadt nicht sinnvoll weiterentwickeln. Die Bahn plant den neuen Bahnhof dort, wo jetzt noch ein einsamer Schotterweg ins Nirgendwo führt - und zwar am Milchdamm im Süden der Stadt am Rande eines Naturschutzgebietes. | NDR Schleswig-Holstein 28.10.2024 06:00 Uhr

Taxifahrer stirbt in Bad Oldesloe - Ursache noch unklar

In Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) ist in der Nacht zum Sonntag ein 64 Jahre alter Taxifahrer nach einem Streit mit einem Fahrgast gestorben. Das teilte die Polizei heute mit. Den Ermittlern zufolge kann es sein, dass der Mann eines natürlichen Todes gestorben ist. Der 38-jährige Fahrgast wurde vorläufig festgenommen, ist inzwischen aber wieder frei. | NDR Schleswig-Holstein 28.10.2024 06:00 Uhr

Rendsburger Kanaltunnel: Probleme mit Höhenkontrolle werden angegangen

Am Rendsburger Kanaltunnel soll die Höhenkontrolle nicht mehr für so viele Probleme sorgen. Bislang wurden bei Auslösung der Höhenkontrolle auch immer die umliegenden Bundesstraßen wie die B76 oder die B202 gesperrt. Das soll sich ändern - heute starten die sogenannten Optimierungsmaßnahmen. Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr will dadurch nach eigenen Angaben verhindern, dass Autofahrer immer wieder vor dem Kanal warten müssen. Die Maßnahmen jetzt sind vorbereitend für die sogenannte Optimierungsstufe 2, die im ersten Quartal 2025 beginnen soll. Für die Arbeiten wird der Tunnel am Montag laut Landesbetrieb zwischen 21 Uhr und 5 Uhr am Dienstagmorgen gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet. | NDR Schleswig-Holstein 28.10.2024 06:00 Uhr

Holstein Women neuer Tabellenführer der 4. Liga

Die Holstein Women sind neuer Tabellenführer der Frauen-Regionalliga Nord. Im Spitzenspiel gegen den bisherigen Tabellenführer Hamburger SV II haben die Kielerinnen mit 2:0 gewonnen. Sie holten damit den achten Sieg im achten Spiel. Und auch Liga-Konkurrent SV Henstedt-Ulzburg hat sein Heimspiel gewonnen: Gegen SV Meppen II setzten sich die Damen aus Segeberg mit 2:0 durch. Sie stehen nun auf Platz 8. | NDR Schleswig-Holstein 28.10.2024 08:30 Uhr

Wetter: Viele Wolken und Regen

Heute ist es überwiegend stark bewölkt. Nur morgens gibt es noch vereinzelt einige Sonnenstrahlen. Am Vormittag breitet sich von der Nordsee her Regen aus. Die Höchstwerte liegen bei 12 Grad in Kiel bis 14 Grad auf Amrum (Kreis Nordfriesland). Der Wind weht schwach bis mäßig, an der Nordsee teils frisch und böig. | NDR Schleswig-Holstein 28.10.2024 07:00 Uhr

| NDR Schleswig-Holstein 27810.2024 06:00 Uhr

Weitere Informationen 1 Min So wird das Wetter in Schleswig-Holstein NDR Schleswig-Holstein Wetterexperte Meeno Schrader mit den Aussichten für den 28. Oktober und die folgenden Tage. 1 Min

Archiv 4 Min Nachrichten 07:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.10.2024 | 06:00 Uhr