Madsen: FSG-Investor Windhorst steht Zukunft der Werften im Weg

FSG-Nobiskrug-Investor Lars Windhorst hat sich am Sonnabend erstmals zu den säumigen Gehaltszahlungen der 80 Werftmitarbeiter in Flensburg und Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) geäußert. Er teilte in einer schriftlichen Erklärung mit, dass das ausstehende Geld für den September am Montag an die Mitarbeiter ausgezahlt werden solle. Das sei eine gute Nachricht, so Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU). "Dass sie allerdings jeden Monat bangen müssen, ob sie ihr Gehalt bekommen, ist absolut unzumutbar", so Madsen weiter. Der Minister erwarte von Herrn Windhorst, dass er sich von den Werften zurückziehe und Platz für neue Investoren mache. | NDR Schleswig-Holstein 27.10.2024 10:00 Uhr

Dunkle Jahreszeit beginnt: Polizei-Aktion soll über Einbrüche aufklären

Die Umstellung auf die Winterzeit nimmt die Landespolizei in Schleswig-Holstein zum Anlass, um für mehr Schutz zu werben. Denn wegen der längeren Dunkelheit im Herbst und Winter rechnet die Polizei mit mehr Wohnungseinbrüchen. Sie bietet deshalb Beratungen von speziell dafür ausgebildeten Präventionsbeamten an. Außerdem gibt es in den kommenden Wochen in Flensburg, Neumünster, Lübeck und Kiel Informationsveranstaltungen. Mehr Infos hat die Polizei zudem unter www.k-einbruch.de zusammengestellt. Laut Kriminalstatistik ist die Zahl der Einbrüche in Schleswig-Holstein im vergangenen Jahr erneut angestiegen. Besonders betroffen sind die Kreise Stormarn, Herzogtum Lauenburg, Pinneberg, Segeberg und Ostholstein sowie Lübeck. | NDR Schleswig-Holstein 27.10.2024 08:00 Uhr

Wetter: Bewölkt mit Regen, später Auflockerungen

Heute bleibt es dichter bewölkt, außerdem zieht Regen von Osten nach Westen durchs Land. Später am Nachmittag heitert es zwar auf, jedoch kann es weiterhin vereinzelt regnen. Abends bleibt es dann trocken. Höchstwerte zwischen 14 und 15 Grad Celsius werden heute erreicht. Ein schwacher bis mäßiger Wind weht aus nordwestlicher Richtung über das Land, vorübergehend kann es auch stärkere Böen geben. | NDR Schleswig-Holstein 27.10.2024 10:00 Uhr

