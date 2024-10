Stand: 22.10.2024 08:40 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Fehmarnsund-Tunnel: Arbeiten laufen nach Plan

Die Arbeiten für den neuen Fehmarnsund-Tunnel laufen laut der Deutschen Bahn nach Plan. Berichte über mögliche Verzögerungen bei dem Großbauprojekt auf der Insel Fehmarn (Kreis Ostholstein) und dem benachbarten Festland wies das Unternehmen zurück. Dänische Medien hatten zuletzt berichtet, dass die Arbeiten rund um den Tunnel bis zu sechs Jahre länger dauern könnten als gedacht. Laut Deutscher Bahn soll der Bau des Tunnels 2026 beginnen. Er soll die marode Fehmarnsund-Brücke ersetzen. | NDR Schleswig-Holstein 22.10.2024 08:00 Uhr

Dänisches Königspaar besucht heute Schleswig-Holstein

Das dänische Königspaar besucht heute im Zuge einer zweitägigen Antrittsreise in Deutschland auch Schleswig-Holstein. Es ist der erste Besuch von König Frederik und Königin Mary seit der Thronbesteigung im Januar. Sie treffen in Kiel zunächst Mitglieder der schleswig-holsteinischen Landesregierung. Am Mittag wird der dänische König eine Energie-Konferenz am Geomar eröffnen, dabei soll es unter anderem um die Speicherung von CO2 in der Erde gehen. Am Nachmittag wird das Königspaar dann noch das Danevirke Museum bei Schleswig und die dänische Minderheit im Flensborghus besuchen. NDR Schleswig-Holstein berichtet auch im Blog über den Besuch. | NDR Schleswig-Holstein 22.10.2024 06:00 Uhr

Gestiegene Tourismusabgaben sorgen für Diskussionen

Die Tourismusabgaben - früher Kurtaxen - für Urlauberinnen und Urlauber in Schleswig-Holstein sind in den vergangenen zehn Jahren vielerorts gestiegen. Zuletzt erhöhten die Gemeinden Büsum und St. Peter-Ording die Abgabe von drei auf vier Euro. Sie zählen damit zu den teuersten landesweit. Einige Urlauberinnen und Urlauber reagieren verärgert darauf. Bernd Eisenstein vom Deutschen Tourismusinstitut der Fachhochschule Westküste versteht die Aufregung nicht, weil das Geld letztlich doch wieder Urlaubern zugute komme, wie zum Beispiel in Form von Promenaden, touristischen Events und Kulturveranstaltungen. Eisenstein geht nicht davon aus, dass die Erhöhung zu einem Einbruch der Gästezahlen führt. | NDR Schleswig-Holstein 22.10.2024 06:00 Uhr

Wetter: Bewölkt bei möglichen Schauern

Am Morgen regnet es noch zeitweise, meist bis zum Vormittag. Der Regen zieht über die Ostsee und nach Mecklenburg-Vorpommern ab. Es bleiben Wolken und zwischen einzelnen Schauern zeigt sich die Sonne. Die Höchstwerte liegen bei 14 Grad in Lübeck und 16 Grad auf Pellworm (Kreis Nordfriesland). Der Wind weht an der Nordsee mäßig bis frisch - Nordwest- bis Westwind mit starken Böen. | NDR Schleswig-Holstein 22.10.2024 06:00 Uhr

