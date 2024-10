Stand: 19.10.2024 12:15 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

SSW-Fraktionschef Lars Harms legt Mandat nieder

Der SSW-Fraktionschef Lars Harms wird sein Landtagsmandat niederlegen. Er kündigte an, sich zum Jahreswechsel Anfang Januar aus der Politik zurückzuziehen. Harms sagte, er habe seinen Dienst am Land erbracht, nun seien andere dran. Harms wird am 8. November 60 Jahre alt, am 6. Januar will der Nordfriese sein Mandat niederlegen. Einen Tag danach könnte die Fraktion seinen Nachfolger wählen. Mit Christian Dirschauer und Sybilla Nitsch stünden dort jüngere Leute bereit, für die Zukunft der Partei der dänischen und friesischen Minderheiten zu arbeiten, sagte Harms. Harms wurde im Jahr 2000 erstmals in den Landtag gewählt. | NDR Schleswig-Holstein 19.10.2024 12:00 Uhr

Tag der Astromomie: Programm in SH

Polarlicht, Supermond, Komet: Am Himmel über Schleswig-Holstein gibt es gerade viel zu beobachten. Heute findet die Lange Nacht der Astronomie statt. Deutschlandweit laden Planetarien zu Veranstaltungen ein - auch in Schleswig-Holstein. Im Mediendom der Fachhochschule Kiel gibt es von 19 Uhr an Vorträge, die auch in einem Livestream übertragen werden. Auch in der Sternwarte Neumünster können Besucherinnen und Besucher mit Einbruch der Nacht einen Blick durch die Fernrohre werfen. Höhepunkt des Abends dort ist ein Vortrag vom Direktor des Instituts für Astrophysik der Uni Kiel, Professor Wolfgang Duschl. Die Sternwarte Lübeck stellt die Kinder im Mittelpunkt, deshalb geht es schon mittags los mit dem Thema "Unser Sonnensystem". | NDR Schleswig-Holstein 19.10.2024 12:00 Uhr

Brokstedt: "Dankesfrühstück" für die Helfer

In Brokstedt (Kreis Steinburg) findet heute ein Dankesfrühstück für die Helfer vom 25. Januar 2023 statt. An jenem Tag hatte Ibrahim A. in der Regionalbahn von Kiel nach Hamburg zwei Menschen erstochen und vier weitere schwer verletzt. Fahrgästen war es gelungen, ihn beim Halt des Zuges in Brokstedt zu überwältigen. Polizisten hatten ihn anschließend am Bahnhof festgenommen. Brokstedts Bürgermeister Clemens Preine (CDU) möchte mit dem Frühstück den vielen ehrenamtlichen Helfern danken, die auch in den Tagen nach dem 25. Januar für die Menschen da waren. | NDR Schleswig-Holstein 19.10.2024 11:00 Uhr

Ferienbeginn: Hamburger Flughafen erwartet großen Andrang

Am Hamburger Flughafen wird es in den kommenden Tage voraussichtlich sehr voll. Denn Freitag war in Schleswig-Holstein und auch in Hamburg der letzte Schultag vor den Herbstferien. Gleichzeitig kommen Urlauber aus Bremen und Niedersachsen bereits zurück. Katja Bromm vom Flughafen Hamburg sagte, dass am Wochenende bis zu 58.000 Passagiere pro Tag erwartet werden. Beliebt bei den Norddeutschen seien klassiche Badeziele in Spanien, aber auch Fernreisen zum Beispiel über die Drehkreuze Dubai und Doha. Der Flughafen empfiehlt, Reisenden in der Ferienzeit mindestens zwei Stunden vor Abflug da zu sein. Auch auf den Autobahnen muss mit viel Verkehr gerechnet werden. | NDR Schleswig-Holstein 19.10.2024 09:00 Uhr

Schwerer Unfall auf der A7 bei Quickborn

Auf der A7 bei Quickborn hat es in der Nacht einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Laut Polizei war der Wagen einer Familie von der Fahrbahn abgekommen. Sie waren demnach kurz vor Mitternacht in Richtung Süden unterwegs.Nach Angaben der Feuerwehr kamen alle vier Insassen des Autos ins Krankenhaus. Zwei von ihnen wurden schwer und die anderen beiden leicht verletzt. Die Autobahn war knapp fünf Stunden voll gesperrt. Etwa 70 Rettungskräfte waren laut Feuerwehr bis heute Morgen im Einsatz. | NDR Schleswig-Holstein 19.10.2024 10:00 Uhr

Grüne Jugend wählt neuen Vorstand

Vor gut drei Wochen ist der Vorstand der Grünen Jugend in Deutschland geschlossen zurück- und aus der Partei ausgetreten. Heute soll in Leipzig eine neue Führungsspitze gewählt werden. Es gibt ein Bewerber-Duo: Die 25-jährgie Jette Nietzard aus Berlin und der 24-Jährige Jakob Blasel aus Kronshagen bei Kiel. Blasel engagiert sich seit sechs Jahren beim Grünen-Nachwuchs und gehört zu den Gründungsmitgliedern von Fridays for Future. Er ist in Kronshagen im Kreis Rendsburg-Eckernförde aufgewachsen, inzwischen studiert er in Lüneburg Rechts- und Umweltwissenschaften. | NDR Schleswig-Holstein 19.10.2024 10:00 Uhr

27. Husumer Krabbentage starten

Heute starten Husumer Krabbentage (Kreis Nordfriesland). An zwei Tagen findet das traditionelle Stadtfest zu Ehren der Krabbenfischerei in Husum statt. Offiziell eröffnen Nordfrieslands Landrat, Florian Lorenzen (CDU), und die Bundestagsabgeordnete Astrid Damerow (CDU) dann die Veranstaltung, die bereits zum 27. Mal stattfindet. Weiter haben die Veranstalter eine bunte Meile mit Essen und Getränken aufgebaut, zudem findet auf dem Marktplatz ein Kunsthandwerkermarkt statt. Zu den Krabbentagen gehört natürlich auch die Meisterschaft im Krabbenpulen, bei der alle Besucherinnen und Besucher teilnehmen können. | NDR Schleswig-Holstein 19.10.2024 10:00 Uhr

VfB Lübeck feiert Auswärtssieg

In der Fußball-Regionalliga Nord hat der VfB Lübeck am Freitagabend auswärts gegen TuS BW Lohne mit 3:1 gewonnen. Zwei Lübecker Tore erzielte Bukusu, das dritte Wulf. In der Tabelle verbesserte sich der VfB auf den neunten Rang. | NDR Schleswig-Holstein 19.10.2024 08:00 Uhr

Wetter: Wolken und etwas Regen, zur Ostsee noch heiter

Am Sonnabend ziehen teils dichtere Wolken durch und am Nachmittag kann es regnen. Richtung Lübecker Bucht bleibt es auch länger freundlich und trocken. Die Temperaturen am Abend liegen zwischen 13 Grad auf Sylt und 17 Grad in Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg). In der Nacht zum Sonnabend gibt es teils größere Auflockerungen. Es kann zeitweise wolkig oder neblig werden. | NDR Schleswig-Holstein 19.10.2024 07:00 Uhr

